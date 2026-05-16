FC Barcelona błyskawicznie reaguje na odejście Roberta Lewandowskiego. Płaczemy!

Robert Lewandowski odchodzi, FC Barcelona reaguje

Cztery sezony, trzy mistrzostwa Hiszpanii, 119 goli - tak na szybko można podsumować niesamowity czas Roberta Lewandowski w zespole FC Barcelona. Przygoda Polaka z "Dumą Katalonii" dobiega końca. W niedzielę, w spotkaniu FC Barcelona - Real Betis Sevilla, kapitan naszej kadry po raz ostatni zagra w barwach Barcy. Dzień wcześniej, w sobotę, 16 maja, Robert Lewandowski ogłosił swoją decyzję.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- napisał na Instagramie polski napastnik, który najprawdopodobniej trafi do arabskiego zespołu Al-Hilal. Wiele wskazuje na to, że równolegle Robert Lewandowski będzie kontynuował karierę w reprezentacji Polski. Już wiadomo, że pojawi się na zgrupowaniu naszej kadry przed meczami z Ukrainą i Nigerią, które rozegrane zostaną odpowiednio 31 maja i 3 czerwca. Na decyzję "Lewego" ws. odejścia z Katalonii we wzruszający sposób zareagowała FC Barcelona.

FC Barcelona dziękuje Robertowi Lewandowskiemu. Płaczemy i czujemy dumę

Na oficjalnym profilu klubu na Instagramie zamieszone zostało zdjęcie, na którym widać, jak Robert Lewandowski trzyma dłoń na herbie katalońskiego zespołu. Do tego doszły wymowne słowa. Czytając je, płaczemy ze wzruszenia i czujemy dumę z polskiego zawodnika.

Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze

- napisali pracownicy Barcelony. Wpis polubiło już grubo ponad 2 mln użytkowników, w tym żona Roberta - Anna Lewandowska.

