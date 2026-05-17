Gdzie będzie grał Robert Lewandowski? Jego agent właśnie się wygadał. No to czekał cały piłkarski świat!

Robert Lewandowski obchodzi z Barcelony. Gdzie będzie grał w następnym sezonie?

Robert Lewandowski żegna się z Barceloną, w której spędził cztery sezony. W tym okresie zdobył 119 bramek dla "Bluagrany" i trzy razy cieszył się z tytułu mistrza Hiszpanii. W sobotę, 16 maja, ogłosił, że na tym koniec. Do dyspozycji trenera Barcy Hansiego Flicka "Lewy" będzie tylko do ostatniego meczu La Liga sezonu 2025/26 (z Valencią, 23 maja).

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- poinformował Robert Lewandowski. Jego wpis w mediach społecznościowych odbił się szerokim echem na nie tylko w Europie. A może nawet szczególnie poza nią. Wiele bowiem wskazuje na to, że swoją wielką karierę kapitan reprezentacji Polski kontynuować będzie na innym kontynencie. Gdzie Robert Lewandowski zagra w sezonie 2026/27? Głos w tej sprawie zabrał jego agent - Pini Zahavi.

Pini Zahavi o przyszłości Roberta Lewandowskiego

Izraelczyk wygadał się w rozmowie z 365scoresarabic. - Robert Lewandowski nie odrzucił propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barcelona, ale chciał podjąć nowe wyzwanie i właśnie to zrobił - podkreślił Pini Zahavi, który mówił także o przyszłości "Lewego". Na informacje od agenta czekał cały piłkarski świat. Ten jednak był dość oszczędny w słowach, choć coś tam ujawnił.

Kluby z USA i Arabii Saudyjskiej wykazały zainteresowanie, a ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu sezonu

- zaznaczył agent Roberta Lewandowskiego. Te słowa zdają się wykluczać transfer do klubu z Europy. A jeszcze niedawno łączono Polaka z AC Milan i Juventusem Turyn.

