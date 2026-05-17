Drugie dno odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Głośno tego nikt nie powie!

Robert Lewandowski opuszcza klub FC Barcelona. Sprawa ma drugie dno

Robert Lewandowski przyszedł do Barcelony, gdy ten wielki klub przeżywał nieco gorszy okres. Transfer kapitana reprezentacji Polski okazał się strzałem w dziesiątkę. "Lewy" z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem FC Barcelona, o czym świadczą przede wszystkim jego gole. A tych strzelił dla "Bluagrany" aż 119. Gra Roberta Lewandowskiego walnie przyczyniła się do zdobycia trzech tytułów mistrza Hiszpanii. Nadszedł jednak czas rozstania. Polski napastnik w sobotę, 16 maja, oficjalnie ogłosił, że odchodzi z klubu, zamieszczając specjalne oświadczenie na w mediach społecznościowych. Swój komunikat udostępniła też FC Barcelona, a całe zakończenie współpracy odbyło się z wielką klasą. - Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze - napisał klub. Podobno FC Barcelona próbowała zatrzymać Roberta Lewandowskiego, ale ostatecznie - jak stwierdził Mateusz Borek - "strony się nie dogadały". Co ciekawe, odejście "Lewego" na też drugie dno, które jest korzystne dla Barcy. W klubie o tym głośno raczej nikt nie powie, ale kataloński dziennikarz wyjaśnił, o co dokładnie chodzi.

Wszyscy gadają o Robercie Lewandowskim, a tu takie wieści o Cristiano Ronaldo! Już nic się nie da zrobić

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki! Pytanie 1 z 20 W którym klubie nie grał Robert Lewandowski? Bayern Monachium Werder Brema Borussia Dortmund Następne pytanie

FC Barcelona sporo zyska na odejściu Roberta Lewandowskiego

Brak Roberta Lewandowskiego w kadrze Barcelony na przyszły sezon oczywiście osłabia siłę ognia drużyny, ale... wzmacnia jej finanse i otwiera drzwi do mocnych transferów.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, a co z reprezentacją? Znakomite wieści dla polskich kibiców

Ogłoszone wczoraj odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona pod koniec bieżącego sezonu to smutna wiadomość dla kibiców Blaugranas, biorąc pod uwagę świetne wyniki, jakie osiągał polski napastnik

- ocenił dziennikarz "Mundo Deportivo" Ramon Fuentes.

Z drugiej jednak strony otwiera to bardzo obiecujące perspektywy dla klubu, dzięki zwolnieniu środków z puli wynagrodzeń po wygaśnięciu jego kontraktu 30 czerwca. W tym sezonie napastnik zarobił blisko 24 mln euro brutto, które FC Barcelona wyeliminuje z puli wynagrodzeń na sezon 2026-2027

- dodał ekspert z Katalonii. To oznacza, że Barcelona po wielu latach, może powrócić do zasady 1:1, czyli de facto będzie mogła wydać na wydać na transfery i pensje nowych graczy dokładnie tyle samo, ile klub zarobi lub zaoszczędzi.

Galeria: Tak fizycznie zmieniała się Anna Lewandowska

60