Robert Lewandowski wcale nie żegna się z Barceloną?! Już zapowiedział powrót!

Kamil Heppen
2026-05-22 21:14

W sobotę (23 maja) ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona. Za nim już piękne i wzruszające pożegnanie z Camp Nou, a także ostatni trening z drużyną. Właśnie po nim przedstawiciele klubu postanowili zapytać "Lewego" o nastrój, a jego zaskakująca odpowiedź wywołała już wielkie poruszenie!

Autor: X/FC Barcelona,/ Associated Press Robert Lewandowski
  • Sobotni mecz Valencia - FC Barcelona będzie ostatecznym pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z katalońskim klubem.
  • W piątek polski napastnik odbył ostatni trening z drużyną Barcelony.
  • Przedstawiciele klubu zapytali go po zajęciach o nastrój, a odpowiedź "Lewego" rozbudziła głośne spekulacje!

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, a już zapowiedział powrót!

Ostatni mecz FC Barcelona w tym sezonie przejdzie do historii jako ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego w barwach "Blaugrany". Kapitan reprezentacji Polski pożegnał się już z kibicami i Barceloną w starciu przedostatniej kolejki na Camp Nou z Betisem (3:1), ale przed nim jeszcze ostatnia seria gier z Valencią. Być może wystąpi na Estadio Mestalla po raz 193. i finalny, ale to zależy już od trenera Hansiego Flicka. Emocje wokół odejścia "Lewego" z Barcy są naprawdę ogromne i po raz kolejny czuć to przy okazji piątkowego treningu - ostatniego przed sobotnim meczem i ostatniego z Polakiem w kadrze.

Ten moment także został uwieczniony przez Barcelonę. Po zajęciach przedstawiciele klubu "złapali" Lewandowskiego i zapytali go o emocje. - Robert, ostatni trening. Jak się czujesz? - padło z ust kobiety w nagraniu udostępnionym na oficjalnych profilach "Dumy Katalonii".

- Nie wiem... Smutny? Ale ja wrócę - odpowiedział wyraźnie rozemocjonowany piłkarz, puszczając jeszcze oko. Ta deklaracja momentalnie rozbudziła spekulacje kibiców i dziennikarzy.

„…ale wracam” - Lewy jako trener napastników w La Masii? Chodźcie ze mną! - czytamy w jednej z najpopularniejszych odpowiedzi.

Lewandowski chce mieszkać w Barcelonie po zakończeniu kariery, więc możliwe, że będzie pracował w klubie. Jednak, ponieważ stwierdził, że nie chce być trenerem, może ostatecznie objąć jakąś funkcję kierowniczą - zasugerował inny z internautów.

Jedno zdanie Lewandowskiego wystarczyło, aby pobudzić wyobraźnię. Na razie czeka go jednak inna decyzja - co dalej po Barcelonie. Zanim zdecyduje, jeszcze jeden, ostatni mecz w barwach Barcy. Początek spotkania z Valencią w sobotę 23 maja o godzinie 21:00.

