Kontuzja Lewandowskiego. Hansi Flick zdradził ważne szczegóły

Robert Lewandowski doznał kontuzji lewego oczodołu w meczu z Villarreal, co wyklucza go z kolejnego spotkania.

Trener Barcelony, Hansi Flick, potwierdził uraz, ale zapewnił, że przerwa Lewandowskiego nie powinna być długa.

Polak planuje powrót do gry w specjalnej masce, a Flick widzi w tym szansę dla innych zawodników.

Jak Barcelona poradzi sobie bez swojej gwiazdy w kluczowym meczu Pucharu Króla?

Robert Lewandowski doznał złamania lewego oczodołu i na pewno nie zagra we wtorkowym meczu Barcelony z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że przerwa w grze nie będzie bardzo długa, a kapitan reprezentacji Polski chce wrócić do gry jak najszybciej. "Lewy" będzie ze specjalną maską chroniącą twarz. Występował już z taką w 2015 roku w barwach Bayernu Monachium, a wtedy kontuzja była bardziej poważna niż teraz (złamana kość zatoki szczękowej, uszkodzona przegroda nosowa oraz wstrząśnienie mózgu).

Kontuzję Roberta Lewandowskiego skomentował Hansi Flick. Niemiecki trener Barcelony nie ukrywał, że strata Polaka przed rewanżowym meczem z Atletico Madryt to ogromne osłabienie. Tym bardziej, że Barca pierwszy mecz w półfinale Pucharu Króla przegrała aż 0:4.

Tak już jest, musimy sobie z tym poradzić i to zaakceptować. To była pechowa sytuacja, bo Robert chciał się odwrócić i uderzył twarzą o ramię rywala. Na szczęście strzelił gola po tej sytuacji. Oczywiście strata takich graczy jak on, jak Frenkie, Gavi, Andreas to zawsze trudna sytuacja, ale drużyna zawsze radziła z tym sobie bardzo dobrze. To zawsze dobra szansa dla innych zawodników na pokazanie jakości i tak to postrzegam. Jako szansę dla innych piłkarzy - powiedział Hansi Flick.

