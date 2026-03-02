Real Madryt - Getafe Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-02 20:54

Real Madryt podejmuje Getafe w meczu zamykającym 26. kolejkę hiszpańskiej LaLiga. Po sobotnim zwycięstwie Barcelony "Królewscy" tracą do wielkiego rywala cztery punkty, więc bardzo potrzebują wygranej. Mecz Real - Getafe to derby, a te rządzą się swoimi prawami. Będzie niespodzianka? Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real Madryt - Getafe NA ŻYWO.

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press
  • Real Madryt gra z Getafe w poniedziałkowym meczu zamykającym 26. kolejkę LaLiga.
  • Królewscy potrzebują zwycięstwa, żeby zmniejszyć dystans do prowadzącej w tabeli Barcelony.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real - Getafe i emocjonuj się tym spotkaniem! 

Real Madryt - Getafe: SKŁADY. Królewscy wciąż bez Mbappe

Mecz Real Madryt - Getafe na Santiago Bernabeu zacznie się o godzinie 21. Znamy już składy. Kontuzjowany jest wciąż Kylian Mbappe Pod jego nieobecność odpowiedzialność za strzelanie goli spadła na barki Viníciusa Júniora oraz Gonzalo. W środku pola zagra 18-letni Thiago Pitarch. Poniżej składy:

Real Madryt: Courtois - Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler - Vinicius, Gonzalo.

Getafe: Soria - Iglesias, Boselli, Duarte, Zaid, Rico - Femenía, Milla, Arambari - Luis Vázquez i Satriano.

Real Madryt - Getafe: Królewscy gonią Barcelonę

Mecz Real Madryt - Getafe zapowiada się bardzo ciekawie. "Królewscy" tracą cztery punkty do Barcelony, która w sobotę pewnie rozgromiła 4:1 Villarreal. Getafe to miasto tuż pod Madrytem, więc to derby, a goście zrobią wszystko, żeby sprawić niespodziankę. - Getafe to dobrze wytrenowana ekipa, z trenerem zawsze wyciągającym najlepsze rzeczy ze swoich graczy i zespołu. To zawsze bardzo niewygodny przeciwnik - podkreślał Alvaro Arbeloa, trener Realu Madryt. - Czuliśmy to w pierwszym spotkaniu w tym sezonie i we wcześniejszych. To zespół, który w zamkniętych meczach prawie zawsze wciąga rywala na swój teren. Jesteśmy świadomi trudności, które na nas czekają, dlatego musimy być bardzo skoncentrowani, by zdobyć trzy punkty - dodał Arbeloa.

Real Madryt - Getafe Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Real Madryt - Getafe w 26. kolejce hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w poniedziałek 2 marca 2026. Początek meczu Real Madryt - Getafe o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Real Madryt - Getafe na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

