Dramat Roberta Lewandowskiego. Fatalna kontuzja polskiej gwiazdy. Są nowe wieści w jego sprawie!

Fatalne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego i jego kontuzji

Polski napastnik doznał złamania lewego oczodołu w rywalizacji z Villarreal

Ambicje naszego zawodnika są wielkie. Do gry chce wrócić jeszcze w tym tygodniu

Kontuzja Lewandowskiego. Są najnowsze wieści!

Barcelona wygrała z Villarrealem 4:1 w meczu La Liga, a jedną z bramek zdobył Lewandowski, ustalając wynik spotkania. Hat-trickiem popisał się Lamine Yamal, który ma obecnie 13 goli w lidze. Polski napastnik zdobył dotychczas 11 bramek i pozostaje w czołówce klasyfikacji strzelców. W niedzielę klub przekazał, że badania potwierdziły złamanie lewego oczodołu u Roberta Lewandowskiego w meczu FC Barcelona - Villarreal (4:1), w którym przypieczętował wynik meczu. Oznacza to jego absencję w półfinale Pucharu Króla przeciwko Atlético Madryt. W pierwszym meczu tej rywalizacji Barcelona przegrała 0:4.

Ambicje Lewandowskigo są jednak wielkie! Według dziennika „Mundo Deportivo” Lewandowski rozważa powrót do gry już w sobotnim meczu ligowym z Athletic Bilbao. Rozwiązaniem miałaby być specjalna maska ochronna. Na obecnym etapie występ w spotkaniu z Atlético uznawany jest za wykluczony, natomiast weekendowy mecz ligowy pozostaje możliwy.

Ile potrwa przerwa Roberta Lewandowskiego? Niebezpieczny uraz, oto prognozy

Lewandowski w bieżącym sezonie pozostaje jednym z podstawowych zawodników zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. W klasyfikacji strzelców wyprzedzają go m.in. Ferran Torres oraz Yamal, jednak Polak wciąż odgrywa istotną rolę w ofensywie drużyny.

35

Po zakończeniu sezonu wygasa kontrakt napastnika z Barceloną. Według informacji ESPN klub rozważa przedłużenie umowy, choć w grę ma wchodzić renegocjacja warunków finansowych. Były skarbnik klubu Ferran Olivé stwierdził, że „w zasadzie nie ma planów” dalszej współpracy. Decyzje dotyczące przyszłości kadrowej mogą zapaść po wyborach prezesa klubu zaplanowanych na 15 marca.

Statystyki Roberta Lewandowskiego w tym sezonie

Robert Lewandowski jest jednym z kluczowych zawodników FC Barcelona w tym sezonie. Polski napastnik ma jedenaście bramek, a w spotkaniu z Villarrealem dorzucił kolejne trafienie.

Liderem "Dumy Katalonii" pod kątem strzelonych bramek jest Lamine Yamal, który na koncie ma trzynaście trafień.