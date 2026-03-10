Robert Lewandowski występuje w masce. Czy poprowadzi Barcelonę do sukcesu w Lidze Mistrzów?

Były gwiazdor Ekstraklasy Igor Angulo komentuje zaangażowanie Polaka i jego szybki powrót po kontuzji.

Czy polski "Zorro" podbije serca kibiców i pokona Newcastle? Sprawdź, co na to ekspert!

„Super Express”: - Jak odebrał pan to, że Lewandowski tak szybko wrócił do gry po urazie?

Igor Angulo (były król strzelców Ekstraklasy w barwach Górnika Zabrze): - Trochę mnie to zaskoczyło. Jednak ta sytuacja pokazuje jego zaangażowanie wobec zespołu. Nie jest łatwo grać z taką kontuzją, a tym bardziej w masce, ale on chciał być do dyspozycji drużyny.

- Lewandowski zaimponował determinacją, że nie chciał zostawić klubu w kluczowych meczach sezonu?

- Tak, to pokazuje jego mentalność rywalizacji. Wielcy zawodnicy zawsze chcą grać w najważniejszych meczach i pomagać drużynie w decydujących momentach.

Igor Angulo: Lewandowski zawsze był napastnikiem pola karnego

- Czy Lewy grając w masce za bardzo się z tym powrotem nie pospieszył i nie ryzykuje zdrowiem?

- Wyobrażam sobie, że skoro zagrał z Athletic, to dlatego, że lekarze wyrazili na to zgodę. Obecnie takie sytuacje są bardzo dokładnie kontrolowane. Być może był to szybki powrót, ale z pewnością Polak był odpowiednio zabezpieczony.

- Mundo Deportivo oceniło, że przeciwko Athletic Lewy zagrał jak typowy taran w ataku. Co pan na to?

- To jego naturalna pozycja. Lewandowski zawsze był napastnikiem pola karnego, który wiąże obrońców i szuka okazji do zdobycia gola. Może też uczestniczyć w grze zespołu. Jego największą zaletą zawsze było znajdowanie się w odpowiednim miejscu w polu karnym, szczególnie w ostatnich latach.

Barcelona ma bardzo dobrą kadrę i może walczyć o wszystko

- Po raz kolejny Lewy zagrał jako zmiennik. Czy tak już będzie do końca sezonu?

- Trudno to przewidzieć. Wiele będzie zależało od jego formy fizycznej i decyzji trenera. Ale tacy zawodnicy jak Lewandowski zawsze mają szansę wrócić do wyjściowej jedenastki, jeśli odzyskają swój najlepszy poziom.

- Na co stać Barcelonę w Lidze Mistrzów?

- Myślę, że może dobrze rywalizować, ale Liga Mistrzów jest zawsze bardzo wymagająca. Teraz zaczyna się fazy pucharowa, a w niej zostały już tylko wielkie drużyny. Nie będzie łatwo, ale Barcelona ma bardzo dobrą kadrę i może walczyć o wszystko.

Angielskie zespoły grają z dużą intensywnością

- Czego spodziewa się po meczu z Newcastle w 1/8 finału?

- To będzie bardzo trudny mecz. Angielskie zespoły grają z dużą intensywnością, a Newcastle jest bardzo konkurencyjne. Barcelona będzie musiała rozegrać dwa bardzo solidne spotkania, żeby awansować.

- Czy Lewandowski zapoluje na Sroki, jak mówi się o piłkarzach Newcastle?

- Zobaczymy (śmiech). Jeśli Lewandowski będzie w dobrej formie, a drużyna stworzy mu okazje, to na pewno może być decydującą postacią w tym dwumeczu.

