Ale z niego jajcarz! Szczęsny wygłupia się z wielkim kijem, a Lewandowski patrzy. Pękamy ze śmiechu!

Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, został nagrany podczas wygłupów z dużym kijem, imitując grę w golfa.

Nagranie miało miejsce przed meczem 1/8 Ligi Mistrzów z Newcastle United, który odbędzie się we wtorek, 10 marca o godz. 21:00.

Na filmie obecny był również Robert Lewandowski oraz młodzi zawodnicy Barcelony - Xavi Espart i Tommy Marques.

Mimo dobrego nastroju w drużynie, Szczęsny raczej zdaje sobie sprawę, że w meczu z Newcastle United nie będzie miejsca na żarty

Wojciech Szczęsny w dobrym nastroju. Wygłupy z wielkim kijem

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym szykuje się na mecz 1/8 Ligi Mistrzów z Newcastle United. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w Anglii, we wtorek, 10 marca, o godz. 21.00. Do rywalizacji piłkarze Barcy przystępują w niezłych humorach, bo prowadzą w krajowej lidze, mając cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Dobry nastrój szczególnie udziela się polskiemu rezerwowemu bramkarzowi "Bluagrany". Dziennikarze portal ElDesmarque udostępnili w sieci nagranie, na którym widać, jak Wojciech Szczęsny wygłupia się z wielkim kijem! Na filmie obecny obecny jest też Robert Lewandowski, który rozmawia z rodakiem, a także dwaj młodzi zawodnicy Barcelony - Xavi Espart i Tommy Marques. Patrząc na filmik, pękamy ze śmiechu.

Wojciech Szczęsny z kijem i Robert Lewandowski przed meczem Newcastle - Barcelona

Na nagraniu najpierw widzimy samego bramkarza. Wojciech Szczęsny niczym spacerujący po plaży emeryt spaceruje, podpierając się wielkim kijem. Po chwili dołącza do niego Robert Lewandowski (bez kija). Nagle - najwyraźniej znudzony spacerem - "Szczena" zaczyna udawać - przy pomocy wspomnianego kija - że gra w golfa.

Szczęsny to Szczęsny. Bramkarz Barcelony stał się gwiazdą kolejnego pamiętnego momentu: wita Lewandowskiego i zaczyna grać w golfa z gałęzią drzewa

- tak podpisali nagranie dziennikarze ElDesmarque.

Wojciech Szczęsny kolejny raz udowodnił, że wielki z niego jajcarz, ale na boisku na wygłupy miejsca raczej nie będzie. Co prawda, Newcastle United w tym sezonie słabo spisuje się w Premier League, gdzie obecnie plasuje się na 12. miejscu, ale Liga Mistrzów to co innego. W dwumeczu 1/16 Champions League "Sroki" rozbiły azerski Karabach Agdam 9:3. Warto dodać, że na 16 drużyn, które awansowały do 1/8 LM aż sześć jest z Anglii. Poza Newcasle są to: Arsenal Londyn, Liverpool FC, Chelsea Londyn, Manchester City i Tottenham Hotspur.

🤣 Szczesny siendo Szczesny⛳ El portero del Barça protagoniza un nuevo momentazo: saluda a Lewandowski y se pone a jugar al golf con la rama de un árbol. pic.twitter.com/UHnETJ7bAe— ElDesmarque (@eldesmarque) March 9, 2026