Mecz Newcastle United - FC Barcelona to hit 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski zaczyna spotkanie w pierwszym składzie Dumy Katalonii.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Newcastle - FC Barcelona NA ŻYWO.

Newcastle - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz Newcastle United - FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów zaczyna w wyjściowej jedenastce, tak jako zapowiadały to hiszpańskie media. Polak wciąż leczy uraz kości twarzy (złamany lewy oczodół), ale gra w specjalnej masce ochronnej i wystąpił w niej w ostatnim meczu ligowym Barcy. Ferran Torres, jego rywal w walce o miejsce w składzie, ostatnio prezentował się fatalnie, więc trener Hansi Flick postawił na doświadczonego "Lewego". Poniżej składy:

Newcastle United: Aaron Ramsdale - Kieran Trippier, Malic Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall - Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton - Anthony Elanga, Wiliam Osula, Harvey Barnes.

FC Barcelona: Joan Garcia - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Bernal, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski.

Newcastle - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Polak trafi kolejnego rywala?

Mecz Newcastle United- FC Barcelona w Lidze Mistrzów to okazja dla Roberta Lewandowskiego, żeby dokonać kolejnych historycznych rzeczy. "Sroki" mogą być już 41. zespołem, któremu Polak strzelił gola w piłkarskiej Lidze Mistrzów. "Lewy" zdobył dotychczas w tych rozgrywkach 107 bramek. Na jego dorobek składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 21. W historii Ligi Mistrzów tylko dwóch Polaków strzeliła więcej goli niż Lewandowski i są to oczywiście dwaj wielcy giganci - Cristiano Ronaldo (140 goli) i Leo Messi (109)

Newcastle - Barcelona: Igor Angulo zaskoczony postawą Roberta Lewandowskiego. Mówi wprost, co myśli o jego powrocie

Kto jest faworytem w meczu Newcastle United - FC Barcelona na St James' Park? Trener Barcy Hanci Flick stawia sprawę jasno: - Zagramy na tym stadionie, który ma fantastyczną atmosferę i kibice będą wspierać swój zespół. Newcastle gra bardzo intensywnie, będą na nas naciskać. Kiedy mają piłkę, rozgrywają bardzo szybko, mają szybkich piłkarzy w ofensywie. Musimy bardzo dobrze się bronić, to ważne ponieważ jest to dwumecz. Z dwumeczu z Atlético wiemy, jak ważne jest pierwsze spotkanie. Musimy się tym zająć i to zrobimy - powiedział Niemiec.

Newcastle - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Newcastle United - FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 10 marca 2026. Początek meczu Newcastle United - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Newcastle United - FC Barcelona na antenie Canal+ Extra 1 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

