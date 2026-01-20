Przed meczem Ligi Mistrzów, czeski trener Werner Liczka wypowiada się na temat Roberta Lewandowskiego.

Liczka podkreśla nienasycenie i chęć wygrywania Lewandowskiego, mimo braku gola w tej edycji Ligi Mistrzów.

Czy Slavia Praga, z jej atutami, zdoła zaskoczyć Barcelonę i powstrzymać Lewandowskiego?

Barcelona celuje w awans do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów. Mistrz Hiszpanii musi wygrać dwa ostatnie mecze, aby zachować szanse na realizację tego celu. Najpierw Barca musi pokonać na wyjeździe Slavię Praga, która w tej edycji Champions League jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa. Robert Lewandowski liczy na to, że w końcu zdobędzie pierwszego gola w obecnych rozgrywkach. Były trener polskich klubów Werner Liczka opowiada nam o Lewym i liderze czeskiej ekstraklasy.

Robert Lewandowski to numer jeden w historii polskiej piłki

"Super Express": - Jak pan ocenia dokonania Lewandowskiego?

Werner Liczka: - To, co on osiągnął przez te wszystkie lata, jest niesamowite. Utrzymać się w tym wieku na takim poziomie w klubie jakim jest Barcelona... Chapeau bas, jak mówią Francuzi. Dla większości zawodników po 32. roku życia w takich klubach, to już końcówka kariery. A on wciąż śrubuje te swoje dokonania, przekracza granice. I ciągle mu mało, wciąż jest nienasycony.

- Na co zwraca pan uwagę w jego grze?

- On strzelał gole zawsze i wszędzie – w Dortmundzie, w Bayernie, teraz w Barcelonie. W historii polskiej piłki było wielu świetnych napastników: Lato, Lubański, Gadocha, Szarmach. Myślę, że Lewandowski to numer jeden w historii polskiej piłki. I tak już zostanie na bardzo, bardzo długo, a może nawet na zawsze. Jest trzecim strzelcem w historii Ligi Mistrzów, zaraz po Cristiano Ronaldo i Leo Messim. To wielkie osiągnięcie. Pokazuje jego klasę, że od tylu lat jest na topie. To duży wyczyn.

Werner Liczka: Lewandowski przez ostatnie lata był gwarancją bramek

- Zaskoczony jest pan tym, że w obecnej edycji Ligi Mistrzów wciąż nie strzelił gola?

- To jest trochę zaskakujące. Szczególnie, że przez ostatnie lata był gwarancją bramek, czy to w klubie, czy w reprezentacji, gdzie często mecze wygrywał w pojedynkę. Oczywiście, może to być jeden z pierwszych sygnałów, że w wieku 38 lat powoli zbliża się koniec kariery. Jednak znając go, wiem, że dla niego najważniejszy jest sukces drużyny.

- Zatem pierwszą bramkę w tej edycji zdobędzie w Pradze?

- Na pewno jest przygotowany na mecz ze Slavią. Chce go wygrać i strzelić gola, aby powiększyć ten swój dorobek. Lewandowski ciągle chce wygrywać. Jednak priorytetem dla Barcelony są trzy punkty, bo bardzo ich potrzebują. Tyle że Slavia nie ułatwi zadania Polakowi i jego kolegom.

Slavia Praga nie będzie miała respektu do Barcelony

- Lider czeskiej ligi może sprawić niespodziankę?

- Jestem pewien, że w głowach zawodników Slavii nie będzie przesadnego respektu. Oni podejdą do tego meczu z wiarą, że mogą wygrać. Dla nich to normalny mecz, mimo że przyjeżdża wielka Barcelona, że ich rywalami będą tacy świetni piłkarze jak Lamine Yamal, Lewandowski czy Raphinha.

- Slavia jeszcze nie wygrała meczu w Lidze Mistrzów i zdobyła tylko trzy punkty. Na czym opiera pan nadzieje?

- Slavia na początku grała naprawdę dobrze, ale niestety brakowało jej wyników. Główną różnicą między zespołami na poziomie Ligi Mistrzów a Slavią jest efektywność w polu karnym. Czeski klub stwarzał sytuacje, ale brakowało skuteczności. Aby myśleć o dobrym wyniku z takim rywalem jak Barcelona, u wszystkich zawodników musi być maksymalna dyspozycja. W klubach jak Real, Manchester City czy właśnie Barcelona mówimy o innym poziomie. Trzeba też pamiętać o jednej ważnej sprawie.

- Co ma pan na myśli?

- W Czechach była ponad miesięczna przerwa, a treningi wznowiono niedawno. Automatyzmy w grze mogą być problemem, zwłaszcza w porównaniu z ligą hiszpańską, która grała niemal bez przerwy. To może być znacząca różnica.

Wszyscy zakładają wygraną Barcelony, ale remis nie musi być dla Slavii fantazją

- Na co stać czeski klub w starciu z Barceloną?

- W Lidze Mistrzów każdy zdobyty punkt jest sukcesem. Piłkarze muszą mieć w głowach cel, jakim jest wygrana – to ich praca i ambicja. Będzie bardzo ciężko, ale Slavia ma swoje atuty. Jest tam bardzo dobry trener. Jindrich Trpisovsky to taktyk, który umie przygotować zespół mentalnie. To zdyscyplinowana drużyna, świetnie przygotowana fizycznie i bardzo mocna przy stałych fragmentach gry. Może tak zaskoczy Barcelonę?

- Jaki wynik pan typuje?

- Wszyscy zakładają wygraną Barcelony. Remis wcale nie musi być dla Slavii fantazją, bo w piłce możliwe są niespodzianki. Minęło już wiele lat, gdy czeski klub pokonał Barcelonę.

