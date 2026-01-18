Wielki powrót do MLS. Bogusz o krok od Houston Dynamo

Kariera Mateusza Bogusza ponownie nabiera rozpędu. Po zaledwie roku spędzonym w meksykańskim klubie Cruz Azul, pięciokrotny reprezentant Polski jest o krok od powrotu do Stanów Zjednoczonych. Według portalu meczyki.pl, Houston Dynamo osiągnęło porozumienie w sprawie transferu Polaka.

Kwota transakcji robi ogromne wrażenie. Całkowity koszt transferu wraz z bonusami, ma wynieść 10 milionów dolarów. Przed Boguszem testy medyczne, po których ma podpisać trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 18 miesięcy. Zainteresowanie ze strony Houston Dynamo było na tyle duże, a zawodnik zdeterminowany do zmiany otoczenia, że w ostatnich tygodniach przestał pojawiać się na treningach Cruz Azul.

Od Los Angeles FC do Meksyku i z powrotem

Dla Bogusza transfer do Houston Dynamo oznacza powrót do MLS. To właśnie w tej lidze, w barwach Los Angeles FC, jego kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Polak trafił do Kalifornii 2023 roku i stał się jedną z czołowych postaci zespołu. Jego bramki i asysty sprawiły, że zyskał uznanie, a jego nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w kontekście powołania do reprezentacji Polski. Z ekipą Los Angeles zdobył puchar.

Świetna forma w MLS zaowocowała transferem do meksykańskiego giganta, Cruz Azul, w styczniu 2025 roku za kwotę 8,5 miliona euro. Mimo udanego początku, jego pozycja w zespole z czasem osłabła. Wracając do USA ma szansę ponownie udowodnić wartość w lidze, w której czuł się znakomicie.

Ważne chwile nie tylko na boisku. Bogusz zostanie ojcem

Rok 2026 jest dla Bogusza przełomowy nie tylko pod względem zawodowym. Piłkarz i jego ukochana Wiktoria, spodziewają się pierwszego dziecka. Radosną nowiną para podzieliła się na początku stycznia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ukochana piłkarza opublikowała na Instagramie wzruszający wpis ze zdjęciem, na którym widać ciążowy brzuszek, z podpisem: „Ona jest w drodze. Para zaręczyła się w czerwcu 2025 roku. Dla Bogusza perspektywa nowej roli życiowej zbiega się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, co z pewnością ułatwi stabilizację i aklimatyzację w nowym miejscu.

Wróci do Stanów, wróci do reprezentacji Polski?

Transfer do Houston Dynamo to dla Bogusza szansa na regularną grę i powrót do reprezentacji Polski, w której debiutował we wrześniu 2024 roku. Powrót do ligi, w której się wypromował, w połączeniu ze stabilizacją w życiu prywatnym, może stworzyć idealne warunki do dalszego rozwoju jego kariery.

🚨✈️ Mateusz Bogusz (Cruz Azul) zostanie zawodnikiem Houston Dynamo! 24-latek poleciał wczoraj na testy medyczne. Klub MLS wykłada za Polaka ok. 10 milionów dolarów. @Meczykipl pic.twitter.com/1oijDragRj— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 17, 2026

