To będzie walka o miejsce w bramce Legii! Otto Hindrich wygryzie Kacpra Tobiasza?

Otto Hindrich chce być numerem 1 w Legii

Ostatnio związany był z CFR Cluj. Z tym klubem w kolekcji ma m.in. dwa mistrzostwa i Puchar Rumunii.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby walczyć o bluzę numer 1 - zadeklarował Hindrich, cytowany przez klubowe media. - Moje największe zalety to czytanie gry i przewidywanie i tego, co się wydarzy - dodał.

Rumun z czystym kontem w debiucie z Sigmą

Rumuński bramkarz ma już za sobą debiut w warszawskim zespole. Pokazał się w drugiej połowie meczu kontrolnego z Sigmą Ołomuniec podczas zgrupowania w Hiszpanii. Zachował czyste konto, a Legia wygrała 1:0.

- Było widać, że powinien trochę inaczej zachowywać się przy piłce - ocenił trener Marek Papszun występ nowego golkipera. - Biorąc pod uwagę to, że praktycznie z nami nie trenował, to dobrze to wyglądało - zaznaczył.

Marek Papszun: Hindrich podejmie rękawice z Tobiaszem o pierwszy plac

W Legii liczą na to, że rywalizacja między Tobiaszem a Hindrichem zaprocentuje. Szczególnie, że kontuzji doznał Gabriel Kobylak. Czy Rumun wygryzie reprezentanta Polski z bramki warszawskiego zespołu?

- Oczywiście Tobi ma przewagę, jeśli chodzi o strategię, o wiedzę na temat gry - podkreślił Papszun. - Jest swobodny w drużynie, bo jest zawodnikiem Legii od dłuższego czasu. Czuje się pewnie. Na pewno to jest jego przewagą. Hindrich jest bramkarzem, który prędzej czy później podejmie rękawice z Tobiaszem o pierwszy plac - zaznaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.

