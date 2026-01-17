To będzie walka o miejsce w bramce Legii! Otto Hindrich wygryzie Kacpra Tobiasza?

Jest pierwszym nabytkiem Legii w zimowym oknie. Otto Hindrich (24 l.) związał się umową na 3,5 roku. Czy rumuński bramkarz okaże się lepszy od Kacpra Tobiasza (24 l.)? Trener Marek Papszun (52 l.) wiele sobie obiecuje po tej rywalizacji.

  • Legia Warszawa pozyskała rumuńskiego bramkarza, który ma stworzyć konkurencję dla polskiego reprezentanta.
  • Nowy nabytek, dotychczas związany z CFR Cluj, ma na koncie dwa mistrzostwa i Puchar Rumunii.
  • Czy rumuński bramkarz wywalczy miejsce w podstawowym składzie i jak oceniają go trenerzy? Sprawdź, co dalej z bramką Legii!

Otto Hindrich chce być numerem 1 w Legii

Ostatnio związany był z CFR Cluj. Z tym klubem w kolekcji ma m.in. dwa mistrzostwa i Puchar Rumunii.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby walczyć o bluzę numer 1 - zadeklarował Hindrich, cytowany przez klubowe media. - Moje największe zalety to czytanie gry i przewidywanie i tego, co się wydarzy - dodał.

Rumun z czystym kontem w debiucie z Sigmą

Rumuński bramkarz ma już za sobą debiut w warszawskim zespole. Pokazał się w drugiej połowie meczu kontrolnego z Sigmą Ołomuniec podczas zgrupowania w Hiszpanii. Zachował czyste konto, a Legia wygrała 1:0.

- Było widać, że powinien trochę inaczej zachowywać się przy piłce - ocenił trener Marek Papszun występ nowego golkipera. - Biorąc pod uwagę to, że praktycznie z nami nie trenował, to dobrze to wyglądało - zaznaczył.

Marek Papszun: Hindrich podejmie rękawice z Tobiaszem o pierwszy plac

W Legii liczą na to, że rywalizacja między Tobiaszem a Hindrichem zaprocentuje. Szczególnie, że kontuzji doznał Gabriel Kobylak. Czy Rumun wygryzie reprezentanta Polski z bramki warszawskiego zespołu?

- Oczywiście Tobi ma przewagę, jeśli chodzi o strategię, o wiedzę na temat gry - podkreślił Papszun. - Jest swobodny w drużynie, bo jest zawodnikiem Legii od dłuższego czasu. Czuje się pewnie. Na pewno to jest jego przewagą. Hindrich jest bramkarzem, który prędzej czy później podejmie rękawice z Tobiaszem o pierwszy plac - zaznaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.

