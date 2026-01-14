Marek Papszun już robi porządki. Oto jego pierwszy transfer do Legii Warszawa!

Oto pierwszy transfer Marka Papszuna do Legii

"23-letni bramkarz Otto Hindrich, dwukrotny mistrz i zdobywca Pucharu Rumunii, podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2029/30" - czytamy w komunikacie klubu.

Otto Hindrich zdobył mistrzostwo z CFR 1907 Cluj w sezonach 2020/21 i 2021/22, a ubiegłe rozgrywki zakończył ze swoim zespołem jako wicemistrz kraju, dokładając do tego triumf w Pucharze Rumunii. Mierzący 193 cm golkiper jest wychowankiem tego klubu - w drużynie seniorów zadebiutował w czerwcu 2020 r., mając zaledwie 18 lat. W obecnym sezonie rozegrał 27 meczów, z czego osiem w eliminacjach do europejskich pucharów (łącznie 2458 minut). W trakcie kariery klubowej był dwukrotnie wypożyczony – jeszcze jako nastolatek trafił do występującego na zapleczu rumuńskiej Superligi ACS Stiinta Poli Timisoara, a następnie do zespołu z węgierskiej ekstraklasy Kisvardy FC, z którym zajął szóste miejsce.

Kamil Grosicki wybrał "lojalność zamiast pieniędzy". Padły słowa o odpowiedzialności

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

- Cieszę się, że zostałem zawodnikiem Legii. Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem pracy z drużyną, to naprawdę świetne uczucie. Uważam, że mogę wnieść do zespołu spokój i dać pewność siebie. Moim pierwszym celem jest jak najszybsza integracja. Chcę bardzo pomóc moim nowym kolegom i dalej się rozwijać - mówi Otto Hindrich, który dołączył do zespołu na zgrupowaniu w Hiszpanii.

Rumuński zawodnik był młodzieżowym reprezentantem kraju. Został powołany na Mistrzostwa Europy UEFA U21 w 2025 roku i wystąpił w fazie grupowej.

- Otto to piłkarz, który na pewno wzmocni rywalizację. Podpisał kontrakt do końca maja 2030 roku, więc jest gwarancją, że na tej pozycji będziemy mieli spokój i nie będziemy się martwić w kontekście przyszłości. Wiadomo, że szukaliśmy bramkarza, bo pozostaje kwestia tego, czy Kacper Tobiasz przedłuży kontrakt, czy będzie szykował się do transferu. A dlaczego akurat Otto? Tutaj w dużej mierze wpłynęła zmiana na stanowisku trenera i trenera bramkarzy - oni oglądali tego piłkarza. My sprawdziliśmy - wszystko się zgadzało, dlatego Otto jest już od dzisiaj z nami - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow.

W Legii Warszawa Otto Hindrich będzie występował z numerem 89.