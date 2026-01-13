Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin, mimo wcześniejszych rozbieżności finansowych.

Negocjacje były intensywne, ale strony doszły do porozumienia, a piłkarz zrezygnował z wyższych ofert.

Kapitan deklaruje wierność klubowi, chcąc zakończyć w nim karierę i walczyć o sukcesy.

Jakie cele stawia sobie Grosicki i Pogoń na nadchodzący sezon? Sprawdź w artykule!

Najpierw była medialna burza, bo szef Pogoni Alex Haditaghi był zirytowany żądaniami legendy. Kulisy negocjacji opisał w mediach społecznościowych, co było ogromnym zaskoczeniem. Zapowiedział, że on na takie warunki się nie zgodzi. Jednak udało się znaleźć rozwiązanie.

Alex Haditaghi: Kamil Grosicki wybrał wyzwanie zamiast komfortu i pieniędzy

Grosicki zostaje w Pogoni. Podpisał umowę na 1,5 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia o kolejny rok, a także to, że gdy skończy karierę, to dostanie pracę w klubie.

- Ostatnie trzy dni negocjacji z Kamilem i jego zespołem prawnym były intensywne, wymagające, otwarte i szczere - wyznał Haditaghi, cytowany przez klubowy portal Pogoni. - Powiedzieliśmy Kamilowi wprost, że nie będziemy konkurować finansowo z klubami gotowymi płacić więcej. Wybrał wyzwanie zamiast komfortu i pieniędzy. Lojalność zamiast skrótów. Dziedzictwo zamiast pieniędzy – tłumaczył obrazowo.

Właściciel Pogoni mówi o szacunku i dumie

Sternik Portowców docenił to, że Grosicki zdecydował się na pozostanie w Szczecinie.

- Decyzja zasługuje na szacunek i na dumę. Tak wygląda prawdziwe przywództwo. Dziękujemy, kapitanie - Haditaghi na koniec uderzył w podniosły ton.

Kamil Grosicki: Czuję odpowiedzialność za Pogoń

Grosicki wyjaśnił, co wpłynęło na to, że zdecydował się na przedłużenie umowy z Pogonią.

- Decyzja nie była najłatwiejsza, ale była szczera - napisał Grosik w mediach społecznościowych. - Zostaje w Szczecinie, bo wierzę w Pogoń. Wiem, że jesteśmy w stanie dokonać razem wielkich rzeczy. Czuję odpowiedzialność za ten klub. Właśnie w nim chcę zakończyć swoją drogę, zostawiając po sobie coś więcej niż wspomnienie. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze - wyznał kapitan szczecińskiej drużyny.

Pogoń szlifuje formę na zgrupowaniu w Turcji

Doświadczony pomocnik przebywa z zespołem na zgrupowaniu w Belek. Obóz w Turcji potrwa do 24 stycznia. Zaplanowane są trzy mecze kontrolne. Pogoń zajmuje w lidze dopiero 10. miejsce w Ekstraklasie i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Czy Grosicki osiągnie sukces z klubem?

