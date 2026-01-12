- Robert Lewandowski zdobył 32. trofeum w karierze, wygrywając Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną.
- Polski napastnik strzelił gola w finale przeciwko Realowi Madryt, co przypieczętowało jego piąte trofeum z "Dumą Katalonii".
- Od dominacji w Bundeslidze, przez triumf w Lidze Mistrzów, aż po sukcesy w Polsce – dowiedz się, jak Lewandowski stał się jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy.
Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił, że jest maszyną do wygrywania. Polski napastnik był jednym z bohaterów finałowego starcia o Superpuchar Hiszpanii, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2. "Lewy" nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale także dołożył do swojej gabloty kolejne cenne trofeum. To już 32. puchar w jego karierze.
Superpuchar Hiszpanii ukoronowaniem świetnej formy
Finałowy mecz, rozegrany w saudyjskiej Dżuddzie, dostarczył kibicom ogromnych emocji. Starcie gigantów hiszpańskiej piłki od początku było zacięte, a jedną z kluczowych ról odegrał w nim kapitan reprezentacji Polski. Jego gol był dowodem na niesłabnący instynkt strzelecki i potwierdzeniem, że nawet po latach spędzonych na szczycie, wciąż jest głodny kolejnych sukcesów. Zdobycie Superpucharu Hiszpanii to dla niego szóste trofeum w barwach "Dumy Katalonii".
Dekada dominacji w Niemczech i triumf w Europie
Zanim Robert Lewandowski zaczął podbijać hiszpańskie boiska, przez ponad dekadę był absolutnym hegemonem w niemieckiej Bundeslidze. Jego gablota ugina się od trofeów zdobytych z Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Łącznie wywalczył z tymi klubami aż dziesięć tytułów mistrza Niemiec, co jest wynikiem fenomenalnym. Do tego dołożył cztery Puchary Niemiec i sześć krajowych Superpucharów.
Wisienką na torcie jego pobytu w Monachium było bez wątpienia sięgnięcie po najcenniejsze klubowe trofeum. W sezonie 2019/20 Lewandowski poprowadził Bayern do triumfu w Lidze Mistrzów. W tym samym roku jego kolekcja powiększyła się także o Superpuchar Europy oraz trofeum za Klubowe Mistrzostwo Świata. To właśnie z ekipą ze stolicy Bawarii świętował najwięcej, bo aż 19 sukcesów.
Fundamenty pod wielką karierę w Polsce
Droga na szczyt Roberta Lewandowskiego rozpoczęła się na polskich boiskach. To w barwach Lecha Poznań pokazał ogromny potencjał, który eksplodował w kolejnych latach. Z "Kolejorzem" zdobył swoje mistrzostwo Polski w sezonie 2009/10, a rok wcześniej Puchar i Superpuchar Polski. Te sukcesy były fundamentem, na którym zbudował karierę.
Sukcesy drużynowe Roberta Lewandowskiego:
* Z Lechem Poznań:
mistrz Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski
* Z Borussią Dortmund:
2 razy mistrz Niemiec, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec
* Z Bayernem Monachium:
8 razy mistrz Niemiec, 3 razy Puchar Niemiec, 5 razy Superpuchar Niemiec, Liga Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe mistrzostwo świata
* Z Barceloną:
2 razy mistrz Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, 3 razy Superpuchar Hiszpanii
