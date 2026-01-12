Maximilian Ibrahimović, syn Zlatana, dołącza do Ajaksu Amsterdam na wypożyczenie z AC Milan.

To symboliczny ruch – 25 lat po tym, jak jego ojciec rozpoczął swoją wielką karierę w tym samym klubie.

Młody skrzydłowy będzie trenował z pierwszym zespołem, grając w rezerwach, by rozwijać swój talent.

Czy Maximilian sprosta presji sławnego nazwiska i pójdzie w ślady ojca?

🚨⚪️🔴 Maximilian Ibrahimović to Ajax, here we go! Zlatan’s son joins his father’s former club from AC Milan.Deal done on initial loan with buy option clause, as Telegraaf reported on Friday.AC Milan keep a sell-on clause. 🇸🇪 pic.twitter.com/vzmvtjkbZD— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Historia zatacza koło: Maximilian Ibrahimović w Ajaksie

Tym razem bohaterem jest nie Zlatan Ibrahimović, a jego najstarszy syn, Maximilian. 19-letni skrzydłowy został oficjalnie wypożyczony z młodzieżowych struktur AC Milan do Ajaksu Amsterdam. Informację potwierdził dziennikarz Fabrizio Romano oraz holenderska gazeta „De Telegraaf”. Porozumienie zakłada wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu, która według doniesień medialnych może wynieść około 3,5 miliona euro. Milan miał zabezpieczyć sobie procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika.

To niezwykle symboliczny transfer. Dokładnie 25 lat temu Zlatan Ibrahimović zamienił Malmoe na Ajax za kwotę 8,7 mln euro, otwierając sobie drzwi do największych klubów Europy. Teraz jego syn staje przed podobną szansą.

Kim jest Maximilian Ibrahimović? Sylwetka młodego talentu

Maximilian Ibrahimović, podobnie jak jego ojciec, jest napastnikiem, choć najczęściej występuje na lewym skrzydle. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w szwedzkim Hammarby, którego współwłaścicielem jest Zlatan. W 2022 roku dołączył do akademii AC Milan, gdzie systematycznie przechodził przez kolejne szczeble.

W obecnym sezonie w barwach Milan Futuro, grającego w Serie D, rozegrał 18 meczów, w których zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Ma na swoim koncie także dwa występy w młodzieżowej reprezentacji Szwecji do lat 19.

Plan na przyszłość: Jong Ajax i treningi z pierwszą drużyną

Młody Ibrahimović będzie regularnie trenował z pierwszym zespołem Ajaksu, ale mecze rozgrywał w drużynie rezerw – Jong Ajax. Zespół ten występuje na zapleczu holenderskiej ekstraklasy.

Wybór Ajaksu nie był przypadkowy. Młody zawodnik i jego otoczenie uznali projekt zaproponowany przez holenderski klub za najbardziej przekonujący dla dalszego rozwoju. Ajax od lat słynie ze znakomitej pracy z młodzieżą, a wielu zawodników właśnie stamtąd wypłynęło na szerokie wody europejskiego futbolu – najlepszym przykładem jest sam Zlatan.

