Z Legii odeszło trzech zawodników, w tym Noah Weisshaupt i Marco Burch, a Marcel Mendes-Dudziński został wypożyczony.

Trener Marek Papszun planuje dalsze zmiany w kadrze, a Claude Goncalves może być kolejnym piłkarzem, który opuści klub.

Dyrektor sportowy Michał Żewłakow potwierdza, że zbyt duża kadra nie służy drużynie, co oznacza, że jeszcze kilku zawodników może odejść.

Czy Legia, skupiająca się na Ekstraklasie, podejmie kolejne decyzje kadrowe, które zaskoczą kibiców?

Jako pierwszy pożegnał się z nią pomocnik Noah Weisshaupt. W przypadku Niemca skrócono jego wypożyczenie z Freiburga. Obrońca Marco Burch rozwiązał umowę za porozumieniem stron i trafił do Servette Geneva. Bramkarz Marcel Mendes-Dudziński został wypożyczony do drugoligowego Świtu Szczecin.

Marek Papszun o stylu Legii. Padła deklaracja w temacie transferów

Marek Papszun: Trudno powiedzieć, kto odejdzie, bo to też zależy od ofert

Z kolei Claude Goncalves nie pasuje do stylu preferowanego przez trenera Marka Papszuna. Zanosi się, że może odejść jeszcze dwóch lub trzech piłkarzy.

- Trudno powiedzieć, kto odejdzie, bo to też zależy od ofert i propozycji - tłumaczył Papszun po sparingu w Hiszpanii. - Rywalizacja trwa, oprócz Goncalvesa, który troszeczkę jest poza kadrą. Reszta zawodników trenuje, gra też w sparingach. Będziemy decydować z czasem, rozmawiając z graczami pod kątem ich możliwości i ofert, jakie będą mieli - doprecyzował trener Legii.

To będzie walka o miejsce w bramce Legii! Otto Hindrich wygryzie Kacpra Tobiasza?

Michał Żewłakow: Zbyt duża kadra w niczym nie pomoże Legii

W tym roku Legia ma przed sobą tylko walkę w PKO BP Ekstraklasie. Dlatego decyzja o redukcji kadry. W ubiegłym roku odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji.

- Zbyt duża kadra w niczym nie pomoże - powiedział Michał Żewłakow w materiale opublikowanym przez Legię. - Po rozmowie z trenerem Markiem Papszunem doszliśmy do takiego wniosku. Dwóch zawodników: Marko Burch i Noah Weisshaupt już odeszło. Wydaje mi się, że jeszcze dwóch, trzech trzeba się spodziewać, że też opuszczą drużynę. To też jest związane z tym, że tych meczów i możliwości dogrania dla niektórych piłkarzy będzie za mało albo po prostu nie będą mieli szansy na grę. Wydaje mi się, że to jest najlepszy i najbardziej rozsądny sposób, żeby po prostu znaleźli sobie kluby czy na wypożyczenie, czy na transfer definitywny - dodał dyrektor sportowy.

Legia walczy o życie w Ekstraklasie. Marek Papszun stawia sprawę jasno

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? W takiej formie jest na dobrej drodze do spadku! Nie, w końcu odbije się od dna Nie interesuje mnie to Nie mam zdania