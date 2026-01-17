𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐈 𝐏𝐄𝐂𝐇 🇵🇱 𝐉𝐀𝐊𝐔𝐁𝐀 𝐏𝐈𝐎𝐓𝐑𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 😶I te mrożące krew w żyłach okrzyki... pozostaje nam życzyć dużo zdrowia Polakowi. 🙏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/HR4w8bLrtm— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 17, 2026

Jakub Piotrowski doznał kontuzji kolana?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w 41. minucie spotkania 21. kolejki włoskiej Serie A pomiędzy Udinese Calcio a Interem Mediolan. Jakub Piotrowski, walcząc o piłkę przy linii bocznej z zawodnikiem Interu, Brazylijczykiem Luisem Henrique, upadł na murawę. Reakcja Polaka nie pozostawiała złudzeń. Złapał się za prawe kolano z przeraźliwym krzykiem. Chwycił się za głowę i zakrywał twarz rękoma.

- Cały czas słyszymy te krzyki. Niestety, to były krzyki Jakuba Piotrowskiego. Tam jest jakiś bardzo poważny problem. On upadł i trzymał się za kolano. (...) Mrożące krew w żyłach te krzyki. Oby ten grymas na twarzy Kosty Runjaicia też nie zwiastował tego najgorszego czyli poważnego urazu - relacjonowali komentatorzy Eleven Sports.

Kosta Runjaić zbladł z przerażenia

Całą sytuację z przerażeniem obserwował trener Udinese, Kosta Runjaić, a także Cristian Chivu, szkoleniowiec Interu. Po interwencji sztabu medycznego stało się jasne, że Piotrowski nie będzie w stanie kontynuować gry. Opuścił plac gry na noszach, a jego miejsce zajął Szkot Lennon Miller. Inter wygrał 1:0 po bramce Lautaro Martineza, przy której asystę drugiego stopnia zanotował Piotr Zieliński.

Choć klub z Udine nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu, to pierwsze doniesienia i reakcja zawodnika są bardzo wymowne. Wszyscy obawiają się najgorszego scenariusza, czyli zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Jeśli to wszystko się potwierdzi, to kadrowicza czeka długa przerwa w grze. Dodajmy, że kilka minut przed feralnym zdarzeniem Piotrowski oddał groźny strzał z dystansu, który z trudem obronił bramkarz Interu, Yann Sommer.

Trener Udinese z niepokojem czeka na badania

Bezpośrednio po meczu głos w sprawie urazu podopiecznego zabrał trener Kosta Runjaić. Szkoleniowiec nie ukrywał zmartwienia tym, co się wydarzyło.

- Piotrowski upadł blisko mnie. Bardzo cierpiał. Musimy poczekać na badania. Musimy mieć nadzieję, że szybko wróci - stwierdził Runjaić w rozmowie ze stacją DAZN.

Podczas konferencji prasowej był pytany o tę sytuację z urazem polskiego pomocnika.

- Nie wiemy jeszcze, co go spotkało - przyznał Runjaić, cytowany przez tuttoudinese.it. - Czuł duży ból. Nie czuje się najlepiej. Za kilka dni będziemy wiedzieć więcej. Mamy nadzieję, że to nic poważnego z jego kolanem - niepokoił się szkoleniowiec Udinese.

Słowa trenera potwierdzają, że sytuacja jest poważna, a klub i sztab szkoleniowy z niepokojem czekają na ostateczną diagnozę.

Uraz Piotrowskiego to cios dla reprezentacji Polski

Kontuzja Piotrowskiego to fatalna wiadomość nie tylko dla Udinese, ale przede wszystkim dla reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni już w marcu rozegrają kluczowy mecz w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

W półfinale baraży, zaplanowanym na 26 marca 2026 roku, podopieczni Jana Urbana zmierzą się w Warszawie z Albanią. W przypadku zwycięstwa, w finale zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą pary Szwecja - Ukraina.

