Legia Warszawa intensywnie trenuje w Hiszpanii, przygotowując się do drugiej części sezonu.

Dyrektor sportowy Michał Żewłakow powiedział o wzmocnieniu ataku, co może przynieść kluczowe zmiany.

Kto dołączy do Legii i czy odmieni oblicze drużyny w walce o utrzymanie miejsca w Ekstraklasie?

Legia Warszawa rozegrała dwa sparingi w Hiszpanii. Najpierw zremisowała 1:1 z Akademią Puskas i pokonała 1:0 Sigmę Ołomuniec. W obu spotkaniach bramki zdobył Kacper Urbański. 19 stycznia jej formę sprawdzi Polissa Żytomierz. Może z ukraińskim rywalem błysną Mileta Rajović i Antonio Colak, którzy zawodzili w ubiegłym roku?

Marek Papszun robi porządki w Legii. Kolejni zawodnicy mogą pożegnać się z klubem

Napastnik pilnie potrzebny do Legii

Jak się okazuje kluczowe dla Legii jest sprowadzenie napastnika, bo wspomniany duet nie gwarantuje goli.

- Pozyskaliśmy bramkarza, a drugą pozycją, o której myślimy, to jest właśnie napastnik, który wzmocni naszą linię ofensywną. Jeszcze nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Do końca okna będziemy chcieli pozyskać jeszcze kogoś, kto nam pomoże strzelać bramki – przyznał Michał Żewłakow przed klubową kamerą.

To będzie walka o miejsce w bramce Legii! Otto Hindrich wygryzie Kacpra Tobiasza?

W Legii zrobili mały rachunek sumienia

Dla Legii zatem priorytetem jest znalezienia napastnika. Czy będą także inne transfery?

- O pozycjach na razie nie myślimy - zaznaczył Żewłakow. - Zrobiliśmy taki mały rachunek sumienia z trenerem, popatrzyliśmy na drużynę. Trener chciałby mieć po dwóch piłkarzy na każdą pozycję przy zmianie systemu. Nie ukrywam, że będziemy grać innym systemem niż w tamtej rundzie. Na większości pozycji my jesteśmy zabezpieczeni. Bramkarz i napastnik to były dwie takie pozycje, gdzie chcieliśmy podziałać. Jeśli chodzi o inne pozycje, to pewnie będziemy reagować, bo może do końca okna transferowego przyjdzie jakaś oferta, o której na razie nie wiemy, coś co może nas delikatnie zaskoczyć - ocenił.

Legia walczy o życie w Ekstraklasie. Marek Papszun stawia sprawę jasno

Michał Żewłakow: Przedstawimy pomysły i propozycje dla piłkarzy

Nie ruszano także tematów z piłkarzami, którym z końcem sezonu kończą się umowy.

- Jeszcze nie były prowadzone rozmowy z zawodnikami - wyjawił Żewłakow. - Chcieliśmy dać troszkę czasu trenerowi, żeby popatrzył przez ten pierwszy tydzień, kiedy trenowaliśmy w Warszawie, teraz mecze kontrolne. Wydaje mi się, że po obozie z każdym z nich usiądziemy, porozmawiamy i przedstawimy nasze pomysły ewentualnie nasze propozycje - zapewnił dyrektor sportowy Legii.

Marek Papszun o stylu Legii. Padła deklaracja w temacie transferów

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? W takiej formie jest na dobrej drodze do spadku! Nie, w końcu odbije się od dna Nie interesuje mnie to Nie mam zdania