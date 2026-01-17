Legia Warszawa szlifuje formę i szuka. Michał Żewłakow mówi o rachunku sumienia

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-17 21:54

Legia szlifuje formę podczas zgrupowania w Hiszpanii. W każdym razie trener Papszun nie ukrywał, że Legii przydałby się skuteczny napastnik. Potwierdził to także Michał Żewłakow dyrektor sportowy stołecznego klubu, który wspomniał o rachunku sumienia.

Legia Warszawa rozegrała dwa sparingi w Hiszpanii. Najpierw zremisowała 1:1 z Akademią Puskas i pokonała 1:0 Sigmę Ołomuniec. W obu spotkaniach bramki zdobył Kacper Urbański. 19 stycznia jej formę sprawdzi Polissa Żytomierz. Może z ukraińskim rywalem błysną Mileta Rajović i Antonio Colak, którzy zawodzili w ubiegłym roku?

Napastnik pilnie potrzebny do Legii

Jak się okazuje kluczowe dla Legii jest sprowadzenie napastnika, bo wspomniany duet nie gwarantuje goli.

- Pozyskaliśmy bramkarza, a drugą pozycją, o której myślimy, to jest właśnie napastnik, który wzmocni naszą linię ofensywną. Jeszcze nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Do końca okna będziemy chcieli pozyskać jeszcze kogoś, kto nam pomoże strzelać bramki – przyznał Michał Żewłakow przed klubową kamerą.

W Legii zrobili mały rachunek sumienia

Dla Legii zatem priorytetem jest znalezienia napastnika. Czy będą także inne transfery?

- O pozycjach na razie nie myślimy - zaznaczył Żewłakow. - Zrobiliśmy taki mały rachunek sumienia z trenerem, popatrzyliśmy na drużynę. Trener chciałby mieć po dwóch piłkarzy na każdą pozycję przy zmianie systemu. Nie ukrywam, że będziemy grać innym systemem niż w tamtej rundzie. Na większości pozycji my jesteśmy zabezpieczeni. Bramkarz i napastnik to były dwie takie pozycje, gdzie chcieliśmy podziałać. Jeśli chodzi o inne pozycje, to pewnie będziemy reagować, bo może do końca okna transferowego przyjdzie jakaś oferta, o której na razie nie wiemy, coś co może nas delikatnie zaskoczyć - ocenił.

Michał Żewłakow: Przedstawimy pomysły i propozycje dla piłkarzy

Nie ruszano także tematów z piłkarzami, którym z końcem sezonu kończą się umowy.

- Jeszcze nie były prowadzone rozmowy z zawodnikami - wyjawił Żewłakow. - Chcieliśmy dać troszkę czasu trenerowi, żeby popatrzył przez ten pierwszy tydzień, kiedy trenowaliśmy w Warszawie, teraz mecze kontrolne. Wydaje mi się, że po obozie z każdym z nich usiądziemy, porozmawiamy i przedstawimy nasze pomysły ewentualnie nasze propozycje - zapewnił dyrektor sportowy Legii.

