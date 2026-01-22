Zalewski, przesunięty na pozycję numer 10, coraz częściej pojawia się w wyjściowym składzie Atalanty.

W meczu przeciwko Athletic Bilbao, Polak zaliczył asystę, a włoskie media okrzyknęły go "automatem".

Eksperci podkreślają, że Zalewski dojrzał i wykorzystuje swoje doświadczenie.

Nicola Zalewski ostatnio regularnie pojawia się w wyjściowej jedenastce Atalanty Bergamo. Trener Raffaele Palladino przesunął go wyżej, na pozycję numer 10.

Piotr Czachowski: Nicola Zalewski chce wykorzystać szansę w Atalancie

- Taka zmiana czasami bardzo korzystnie wpływa na piłkarzy - tłumaczył nam Piotr Czachowski. - To widać po Zalewskim, jak on chce wykorzystać szansę, którą dostał od trenera Raffaele Palladino. Na pewno czasu nie traci i śmiało można powiedzieć, że zrobił progres - przekonywał.

Kadrowicz z asystą dla Atalanty w Lidze Mistrzów

Atalanta przeciwko Athletic Bilbao zaczęła obiecująco. Aktywny był właśnie Zalewski, który po kwadransie popisał się idealnym dośrodkowaniem na pole karne. Z jego podania skorzystał Gianluca Scamacca, który pokonał bramkarza gości. Tyle że Baskowie zdołali się podnieść.

Po godzinie gry Polak został zmieniony. Schodził przy remisie 1:1. Potem Athletic zadał dwa ciosy gospodarzom. To kosztowna porażka dla Atalanty, która spadła na 13. miejsce, a Athletic awansował na 23. pozycję i pozostaje w grze o awans do fazy pucharowej.

Nicola Zalewski jest jak automat

Włoskie media uznały, że Zalewski był jednym z wyróżniających graczy Atalanty. Jeden z portali nazwał go automatem, mając na myśli jego dośrodkowania.

- To jest zawodnik, który bardziej lubi atakować - opowiadał nam Czachowski. - Potrafi wziąć ciężar gry na siebie, nie boi się iść z pewnością siebie na przeciwnika, żeby go ograć i stworzyć przewagę. Wykorzystuje wiedzę, którą zdobył wcześniej w Romie, grając na tej pozycji. Wydaje się, że jest piłkarzem bardziej dojrzalszym w ataku. Musi wykorzystywać każą opcję, aby udowodniać trenerowi, że to właśnie jemu należy się to miejsce - podkreślał były kadrowicz.

