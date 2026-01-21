Piotr Czachowski podchodzi z dystansem do plotek transferowych, sugerując, że problemy kadrowe Napoli mogły skłonić klub do rozważenia transferu.

– Wydaje mi się, że dużo jest chyba plotki w tym wszystkim - zastanawia się Piotr Czachowski, który podchodzi do tej wiadomości z dużym dystansem. - Napoli, patrząc na to, jakie ma problemy kadrowe w tym momencie kadrowe, to pewnie w jakiś sposób musiało się zastanawiać nad takim transferem – przyznaje.

Nicola Zalewski na nowej pozycji w Atalancie. Piotr Czachowski wskazuje jego największy "grzech"

Piotr Czachowski nie zaleca transferu do Napoli

Mimo to ekspert jest przekonany, że zmiana klubu w tym momencie byłaby dla Zalewskiego złym ruchem. Podkreśla, że choć finansowo oferta Napoli mogłaby być kusząca, to pod względem sportowym i dalszego rozwoju kariery, pozostanie w Atalancie jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

– Nie zalecałbym zmiany, absolutnie - mówi stanowczo. - Dla samego rozwoju i co najważniejsze jego gry, patrząc na dłuższą perspektywę, to nie widzę go w takim bardzo mocnym Napoli. To raczej byłby wybór finansowy, a nie piłkarski – tłumaczy.

Zalewski zyskałby finansowo, ale nie sportowo na kolejnym transferze w Serie A

Jego zdaniem problemy kadrowe Napoli są tymczasowe, a po powrocie kluczowych zawodników miejsce Zalewskiego w składzie byłoby niepewne.

– Jeżeli by zagrał, to chwilowo, a potem podpisałby kontrakt na 3 lata i co dalej? – pyta retorycznie.

Zalewski ma większe pole do popisu w Atalancie

Czachowski uważa, że medialne doniesienia to w dużej mierze "podpucha", mająca na celu wywołanie zamieszania wokół piłkarza. Zwraca uwagę, że kolejna przeprowadzka w tak krótkim czasie mogłaby negatywnie wpłynąć na stabilizację formy Polaka.

– Uważam, że w Atalancie ma większe pole do popisu - punktuje. - Ma większe możliwości gry i zdobywania kolejnego doświadczenia w Serie A, w klubie, który w ostatnim czasie rozdaje karty we włoskiej ekstraklasie. To nie byłby dobry pomysł w tym momencie. Kolejna zmiana klubu, w przeciągu roku to byłby trzeci po Interze i Atalancie. Zdecydowanie więcej ma do pokazania w ekipie z Bergamo – podsumowuje Czachowski.

