Jechali na mecz Polaka. Tragiczne zderzenie z ciężarówką! Nie żyje 7 kibiców

Tragiczny wypadek samochodowy w Rumunii wstrząsnął światem piłki nożnej.

Siedmiu kibiców PAOK Saloniki zginęło w drodze na mecz Ligi Europy w Lyonie.

Piłkarzem greckiego klubu jest Tomasz Kędziora, a na tragedię zareagował już premier Grecji – dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Tragiczny wypadek przed meczem Ligi Europy. 7 kibiców PAOK nie żyje

Siedmiu kibiców PAOK Saloniki zginęło w wypadku samochodowym w Rumunii. Jechali na mecz Ligi Europy z Olympique Lyon. Grecka telewizja opublikowała nagranie, na którym widać jak mikrobus zderzył się czołowo z ciężarówką. Pojazd został całkowicie zniszczony.

Kibice podróżowali do Lyonu na czwartkowy mecz 8. kolejki fazy ligowej Ligi Europy UEFA. O tragedii poinformowało greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do wypadku doszło w pobliżu Timisoary w zachodniej Rumunii. Na miejsce udali się pracownicy greckiej ambasady oraz przedstawiciele klubu. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis złożył kondolencje rodzinom ofiar.

„Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tragicznym wypadku w Rumunii, w którym zginęło naszych siedmiu młodych rodaków” – napisał na Facebooku oraz poinformował, że ambasada Grecji pozostaje w bliskim kontakcie z lokalnymi władzami i zapewni wszelkie możliwe wsparcie rodzinom ofiar.

Piłkarzem PAOK jest reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Obrońca rozegrał w tym klubie 124 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. W tym sezonie zagrał w 6 z 7 wcześniejszych meczów Ligi Europy. Jeden - z Young Boys Berno - opuścił ze względu na czerwoną kartkę.