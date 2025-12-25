Prawda o wierze Piotra Żyły może zaskoczyć! Były katecheta ujawnił całą prawdę na temat skoczka

Piotr Żyła to jeden z najpopularniejszych polskich skoczków narciarskich

Wielu kibiców jednak nie wie, że popularny "Wiewiór" nie jest katolikiem

Jakie jest wyznanie Piotra Żyły? Poznaj odpowiedź na to pytanie w naszym artykule

Katecheta Piotra Żyły o jego wyznaniu

Piotr Żyła przyzwyczaił nas do tego, że jest duszą towarzystwa. Jego wywiady stają się viralowymi hitami, a sukcesy sportowe dostarczają Polakom mnóstwo radości. W kraju, w którym dominującym wyznaniem jest katolicyzm, wielu kibiców automatycznie zakładało, że ich ulubieniec również należy do tego Kościoła. Prawda jest jednak zupełnie inna, a fakty na ten temat ujrzały światło dzienne dzięki wspomnieniom z lat szkolnych sportowca.

Wszystkie wątpliwości rozwiał ksiądz Jan Bryt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku, który w przeszłości uczył Piotra Żyłę. Okazuje się, że reprezentant Polski jest ewangelikiem. Duchowny w ciepłych słowach wspomina czasy, gdy młody Piotr był uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

– Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów – wyjaśnił ksiądz Jan Bryt w rozmowie z portalem bielskobiała.naszemiasto.pl.

Piotr Żyła nie jest katolikiem. To jego wyznanie

Duszpasterz zaznaczył, że w placówce opiekę nad uczniami sprawują dwaj katecheci. Wybór skoczka był jasny. – Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej – potwierdził duchowny.

Ksiądz Bryt nie ukrywa, że ma bardzo dobre wspomnienia związane z polskim mistrzem. Charakterystyczna pogoda ducha, z której Żyła słynie dzisiaj w mediach, była widoczna już w szkolnej ławce.

– Lekcje z Piotrem były wielką przyjemnością. Należy do bardzo pogodnych ludzi – podsumował były katecheta skoczka.

Wyznanie ewangelickie jest bardzo popularne w rejonie Wisły, skąd pochodzi Piotr Żyła. Skoczek jest więc częścią dużej i silnej wspólnoty w swoim rodzinnym regionie, choć dla fanów z innych części Polski ta informacja mogła być sporym zaskoczeniem.