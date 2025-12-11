Lech Poznań zmierzy się z FSV Mainz w Lidze Konferencji, a debiutujący trener rywali ma za sobą bolesną historię z polskim klubem.

Urs Fischer, nowy szkoleniowiec Mainz, czterokrotnie pokonał Lecha dziesięć lat temu, prowadząc FC Basel.

Czy "Kolejorz" wykorzysta okazję do rewanżu za dawne upokorzenia i pokona Mainz?

Przed Lechem Poznań niezwykle ważne starcie na arenie międzynarodowej. W ramach fazy ligowej Ligi Konferencji podopieczni trenera Nielsa Frederiksena podejmą na własnym stadionie niemiecki FSV Mainz. Sytuacja obu drużyn w europejskich pucharach jest zgoła odmienna od tej, którą prezentują w swoich krajowych rozgrywkach. "Kolejorz" w Lidze Konferencji zajmuje dopiero 16. miejsce. Z kolei Mainz to obecnie ostatnia drużyna Bundesligi, ale w Europie radzi sobie znakomicie – po czterech kolejkach z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje 5. lokatę.

Urs Fischer ostrzega Lecha. Szwajcar zna smak zwycięstwa w Poznaniu

Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje fakt, że na ławce trenerskiej FSV Mainz zadebiutuje nowy szkoleniowiec, Urs Fischer. Szwajcar, który niedawno objął stery w niemieckim klubie, nie ukrywa, że docenia klasę polskiego zespołu.

– Lech to zespół, który imponuje bardzo silnym pressingiem. Na to musimy uważać. Postaramy się zachować spokój i wychodzić spod tej presji. Ma w swoim składzie kilka indywidualności jak Joel Pereira, Mikael Ishak czy Luis Palma – mówił Fischer, cytowany przez PAP.

Trener Mainz liczy na walkę i zaangażowanie

Nowy trener Mainz podkreślił jednak, że kluczem do sukcesu będzie postawa jego drużyny.

– Nie możemy patrzeć na to, co zrobi rywal, ale sami musimy kształtować swoją grę. Liczę na wolę walki i duże zaangażowanie ze strony moich zawodników. Chcemy zacząć od niewielkich zmian, skorygować drobne elementy, ale czy nam to się uda, pokaże to pierwszy mecz – dodał szwajcarski szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

Sentymentalny powrót i bolesne wspomnienia "Kolejorza"

Dla Ursa Fischera mecz w Poznaniu będzie miał również wymiar sentymentalny, choć dla kibiców Lecha są to bardzo bolesne wspomnienia. Dokładnie dziesięć lat temu Szwajcar, prowadząc wówczas FC Basel, mierzył się z "Kolejorzem" aż cztery razy w jednym sezonie – dwukrotnie w eliminacjach Ligi Mistrzów i dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Europy.

Bilans tamtych spotkań jest dla polskiego klubu druzgocący. Drużyna z Bazylei pod wodzą Fischera wygrała wszystkie cztery pojedynki, eliminując Lecha z walki o Champions League, a następnie dwukrotnie pokonując go w rozgrywkach Ligi Europy. Teraz Szwajcar wraca do Poznania, by rozpocząć swoją misję ratowania FSV Mainz w Bundeslidze, a jego debiut przypadł właśnie na starcie z doskonale mu znanym rywalem. Dla Lecha będzie to doskonała okazja do rewanżu za upokorzenia sprzed dekady.

Kiedy mecz Lech Poznań - 1.FSV Mainz w Lidze Konferencji? Gdzie transmisja?

Mecz Lech Poznań - 1.FSV Mainz w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 11 grudnia 2025 roku. Początek spotkania o godzinie 21. Transmisję meczu będzie można zobaczyć w Polsat Sport 1.

