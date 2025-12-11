Nowy trener rywali Lecha wraca do Poznania. Ma z "Kolejorzem" perfekcyjny bilans

Przed Lechem Poznań kolejne wyzwanie w Lidze Konferencji. "Kolejorz" zmierzy się u siebie z FSV Mainz. Choć niemiecki zespół zawodzi w Bundeslidze, to w europejskich pucharach radzi sobie świetnie. Na ławce trenerskiej rywali zadebiutuje Urs Fischer, który ma z poznańskim klubem bolesne dla Polaków wspomnienia.

Przed Lechem Poznań niezwykle ważne starcie na arenie międzynarodowej. W ramach fazy ligowej Ligi Konferencji podopieczni trenera Nielsa Frederiksena podejmą na własnym stadionie niemiecki FSV Mainz. Sytuacja obu drużyn w europejskich pucharach jest zgoła odmienna od tej, którą prezentują w swoich krajowych rozgrywkach. "Kolejorz" w Lidze Konferencji zajmuje dopiero 16. miejsce. Z kolei Mainz to obecnie ostatnia drużyna Bundesligi, ale w Europie radzi sobie znakomicie – po czterech kolejkach z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje 5. lokatę.

Urs Fischer ostrzega Lecha. Szwajcar zna smak zwycięstwa w Poznaniu

Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje fakt, że na ławce trenerskiej FSV Mainz zadebiutuje nowy szkoleniowiec, Urs Fischer. Szwajcar, który niedawno objął stery w niemieckim klubie, nie ukrywa, że docenia klasę polskiego zespołu.

Lech to zespół, który imponuje bardzo silnym pressingiem. Na to musimy uważać. Postaramy się zachować spokój i wychodzić spod tej presji. Ma w swoim składzie kilka indywidualności jak Joel Pereira, Mikael Ishak czy Luis Palma – mówił Fischer, cytowany przez PAP.

Trener Mainz liczy na walkę i zaangażowanie

Nowy trener Mainz podkreślił jednak, że kluczem do sukcesu będzie postawa jego drużyny.

Nie możemy patrzeć na to, co zrobi rywal, ale sami musimy kształtować swoją grę. Liczę na wolę walki i duże zaangażowanie ze strony moich zawodników. Chcemy zacząć od niewielkich zmian, skorygować drobne elementy, ale czy nam to się uda, pokaże to pierwszy mecz – dodał szwajcarski szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

Sentymentalny powrót i bolesne wspomnienia "Kolejorza"

Dla Ursa Fischera mecz w Poznaniu będzie miał również wymiar sentymentalny, choć dla kibiców Lecha są to bardzo bolesne wspomnienia. Dokładnie dziesięć lat temu Szwajcar, prowadząc wówczas FC Basel, mierzył się z "Kolejorzem" aż cztery razy w jednym sezonie – dwukrotnie w eliminacjach Ligi Mistrzów i dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Europy.

Bilans tamtych spotkań jest dla polskiego klubu druzgocący. Drużyna z Bazylei pod wodzą Fischera wygrała wszystkie cztery pojedynki, eliminując Lecha z walki o Champions League, a następnie dwukrotnie pokonując go w rozgrywkach Ligi Europy. Teraz Szwajcar wraca do Poznania, by rozpocząć swoją misję ratowania FSV Mainz w Bundeslidze, a jego debiut przypadł właśnie na starcie z doskonale mu znanym rywalem. Dla Lecha będzie to doskonała okazja do rewanżu za upokorzenia sprzed dekady.

Kiedy mecz Lech Poznań - 1.FSV Mainz w Lidze Konferencji? Gdzie transmisja?

Mecz Lech Poznań - 1.FSV Mainz w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 11 grudnia 2025 roku. Początek spotkania o godzinie 21. Transmisję meczu będzie można zobaczyć w Polsat Sport 1.

