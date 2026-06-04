Jan Tomaszewski nie wytrzymał po mizerii z Nigerią. Wskazał winnych i karci Urbana. "To są kpiny!"

Remis z Nigerią to za mało! Jan Tomaszewski bezlitośnie ocenił reprezentację, alarmując o chaosie i braku kontroli selekcjonera Urbana.

Legendarny bramkarz miażdży politykę kadrową, wskazując na dewaluację koszulki z orłem i zaskakująco słabą formę Roberta Lewandowskiego.

Poznaj pilne rady Tomaszewskiego dla selekcjonera, które mają uratować kadrę przed jesiennymi wyzwaniami!

Chaos, kpiny i dewaluacja koszulki z orłem

Ostatnie mecze towarzyskie z Ukrainą (0:2) i Nigerią (2:2) obnażyły, zdaniem Jana Tomaszewskiego, wszystkie słabości reprezentacji Polski. Legendarny bramkarz jest zszokowany postawą defensywy, która w pięciu ostatnich spotkaniach straciła aż dziesięć bramek.

- Trener nie panuje nad drużyną od pięciu spotkań. W pięciu meczach straciliśmy dziesięć goli, grając z drużynami, powiedzmy, przeciętnymi - uważa Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

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Były reprezentant Polski ostro skrytykował także politykę kadrową selekcjonera Jana Urbana. Jego zdaniem dawanie szansy debiutantom na kilka minut w końcówkach meczów jest bezcelowe i umniejsza rangę gry w narodowych barwach. Tomaszewski nazwał tłumaczenia selekcjonera "kpinami", wskazując, że topowe reprezentacje, w przeciwieństwie do Polski, mają już gotowe drużyny, a mecze towarzyskie traktują jako trening uzupełniający.

- Jak zawodnik jest tylko szybki, a nic nie daje na razie drużynie, no to za moich czasów pan Kazimierz Górski by powiedział, że tacy pracują na poczcie i roznoszą telegramy. Mamy pięciu debiutantów. Jest dewaluacja koszulki z białym orłem, bo żeby być reprezentantem Polski, trzeba na to zasłużyć - grzmi legenda.

"Pusty przebieg" Lewandowskiego. Co dalej z kapitanem?

Jan Tomaszewski zwrócił również uwagę na słabszą dyspozycję Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich meczach miał "pusty przebieg" i zmarnował dwie dogodne sytuacje strzeleckie, co zwykle mu się nie zdarza. Zdaniem Tomaszewskiego, może to wynikać z ogólnego chaosu i braku jasnej strategii w zespole.

- Po raz pierwszy widziałem, że Robert po prostu nie wykorzystuje tych sytuacji. Miał dwie "stówy" i trafił w bramkarza. To mu się nie zdarzało - analizuje Tomaszewski.

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Największym problemem jest jednak brak komunikacji na linii selekcjoner-kapitan. Tomaszewskiego bulwersuje fakt, że trener publicznie przyznaje, iż nie wie, czy Lewandowski będzie kontynuował karierę w kadrze.

- Jak trener może powiedzieć, że on nie wie, czy Robert będzie grał, czy nie będzie grał? To po co on jest trenerem? On musi to wiedzieć, na kogo ma postawić - pyta retorycznie były bramkarz.

Trzy rady dla selekcjonera. "Musimy wyjść z tej dywizji!"

Mimo druzgocącej krytyki, Jan Tomaszewski wskazał trzy kluczowe kroki, które jego zdaniem Jan Urban musi natychmiast podjąć, aby uratować sytuację przed jesiennymi meczami Ligi Narodów.

- Po pierwsze wybrać ścisłą kadrę 16-20 zawodników i na nich budować zespół, kończąc z masowym powoływaniem debiutantów. Po drugie zdecydować się na grę dwoma defensywnymi pomocnikami, by ustabilizować grę obronną. Najpierw, żeby wygrać każdy mecz, trzeba go najpierw zremisować. I wreszcie po trzecie: dokonywać sensownych zmian w trakcie meczu, testując zawodników na pozycjach, które wymagają wzmocnienia, a nie tylko po to, by zaliczyć kolejne debiuty - analizuje.

Tomaszewski stawia sprawę jasno – celem jest awans do dywizji A Ligi Narodów, a brak realizacji tego zadania powinien wiązać się z konsekwencjami dla sztabu szkoleniowego.

- Trener już raz nas zawiódł. Nie jesteśmy na finałach Mistrzostw Świata. Jeśli drugi raz się to powtórzy i nie awansujemy do grupy A, to trzeba coś z tym fantem zrobić - kończy Jan Tomaszewski.

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