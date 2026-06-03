Rodzice Kacpra Potulskiego z łzami w oczach oglądali bramkę syna. Piękne chwile na Narodowym

Kacper Potulski to odkrycie ostatnich miesięcy. Zarówno dla reprezentacji, jak i FSV Mainz. Ponoć już pyta o niego Borussia Dortmund, zachwycona jego dojrzałością w grze. Za młodym stoperem pierwszy sezon w wielkiej piłce i aż 15 spotkań na poziomie Bundesligi, także osiem spotkań w Lidze Konferencji. Strzelił nawet jednego gola i to nie byle komu, bo samemu Manuelowi Neuerowi z Bayernu Monachium.

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Potulski zagrał kilka minut we Wrocławiu w meczu z Ukrainą (0:2), a pierwszy raz w wyjściowym składzie kadry pojawił się właśnie w rywalizacji z Nigerią. Gdy to piszemy - mecz na PGE Narodowym trwa. "Super Orły" prowadzą 2:1, ale gola - wtedy wyrównującego - strzelił właśnie Potulski. Świetnie odnalazł się w zamieszaniu po centrze z rzutu rożnego. Na całe szczęście widzieli to z bliska rodzice młodego obrońcy. Na trybunach spotkaliśmy panią Kamilę i pana Bartosza – rodziców Kacpra. Nie byli sami, bo towarzyszy im Maks, brat Kacpra. Jest też dziewczyna Kacpra.

Wszyscy musieli mocno klaskać w 82. minucie, gdy Kacper opuszczał murawę. W jego miejsce pojawił się Jakub Kiwior.

Młodzian z FSV Mainz nie wyglądał na stremowanego. Niestety był zamieszany w pierwsze trafienie dla Nigerii, ale jak na pierwszy mecz przed publicznością PGE Narodowego, w takim wieku, nie było źle. Rodzice na pewno byli dumni, a selekcjoner Jan Urban z pewnością będzie dawał mu kolejne szanse...

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i Autor: Przemysław Ofiara/Super Express