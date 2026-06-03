Ponad 50 tysięcy na Narodowym na meczu Polska – Nigeria. Znajdź się na zdjęciach

Kibice niezrażeni słabą postawą kadry Jana Urbana we Wrocławiu (kiepski występ w niedzielnym meczu z Ukrainą i porażka 0:2), dosyć solidnie wypełnili PGE Narodowy. Bardzo dużo na trybunach... tych najmłodszych. Podczas hymnu jak zwykle publiczność dopisała, tworząc piękną biało-czerwoną mozaikę na trybunach i głośno śpiewając "Mazurka Dąbrowskiego".

Mógł to być ostatni sprawdzian przed wyprawą za ocean, ale jest jedynie pożegnanie z sezonem 2025/2026. Reprezentacja Polski gości na PGE Narodowy ekipę Nigerii. Biało-Czerwoni w dosyć mocnym składzie (bo i z Robertem Lewandowskim na środku ataku od pierwszej minuty), "Super Orły" niestety bez Ademoli Lookmana i Victora Osimhena.

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Dla reprezentacji Polski to dopiero drugi mecz przeciwko Nigerii w historii. Pierwszy nie poszedł zbyt dobrze, bowiem kadra prowadzona przez Adama Nawałkę przegrała w marcu 2018 roku 0:1. Tamten mecz we Wrocławiu miał przygotować Polaków do "mundialowego" starcia z Senegalem (też przegranego w Moskwie, tylko że 1:2).