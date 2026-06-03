Polska - Nigeria. Relacja NA ŻYWO. Kto wygra mecz w Warszawie?

Polska - Nigeria 1:1 (1:1)

Bramki: Potulski (45+1') - Moffi (23')

Kartki: Slisz - Bewene

Polska: Kamil Grabara - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski - Bartosz Slisz - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański (62', Kacper Kozłowski), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski (62', Norbert Wojtuszek)

Nigeria: Maduks Okoye - Abdullahi Bewene, Igoh Ogbu (46', Calvin Bassey), Emmanuel Fernandez (46', Semi Ajayi), Bruno Onyemaechi (46', Zaidu Sanusi) - Wilfred Ndidi, Frank Onyeka (46', Raphael Onyedika), Tochukwu Nnadi (46', Rafiu Durosinmi), Moses Simon (63', Dele-Bashiru) - Terem Moffi (46', Paul Onuachu), Akor Adams (46', Philip Otele)

Na żywo Polska - Nigeria 63' Jeszcze jedna zmiana Nigerii - Dele-Bashiru za Simona. 62' Norbert Wojtuszek wchodzi za Karola Świderskiego, a Kacper Kozłowski za Sebastiana Szymańskiego. 61' Czas na zmiany w reprezentacji Polski. 59' Brzydki faul na Lewandowskim i żółta kartka dla Bewene. 58' Tym razem udana interwencja Potulskiego pod polem karnym. 55' Mają swój czas Nigeryjczycy. Zakotłowało się w polskim polu karnym, ale strzał z okolicy "11" nad poprzeczką. 55' Po faulu Potulskiego szybko rozegrany rzut wolny i groźna główka Onuachu, ale obok bramki. 52' Warto wspomnieć, że Nigeria w przerwie dokonała aż 7 zmian. Jan Urban jak na razie bez zmian. 50' Polska ładnie rozgrywała piłkę pod polem karnym. Ta w końcu trafiła do Lewandowskiego, ale w polu karnym zawiodło go przyjęcie. 49' Potulski dał się ograć przez prawoskrzydłowego Nigerii, ale jego dogranie wpadło w ręce Grabary. 46' Nigeria rozpoczęła 2. połowę. 21:56 A już za chwilę wznawiamy mecz - piłkarze obu drużyn wrócili już na murawę. Tak Polska wyrównała w końcówce 1. połowy: Kacper Potulski wyrównuje w spotkaniu z Nigerią!



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/1xQZwf0dAB pic.twitter.com/KsEegXkVIW — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 3, 2026 45+3' I koniec pierwszej połowy! Polska remisuje z Nigerią 1:1 45+1' Po rzucie rożnym piłka trafiła pod nogi naszego zawodnika po drugiej stronie, który od razu mocno wstrzelił ją pod bramkę, a tam znakomicie odnalazł się nasz młody obrońca! 45+1' GOOOOOOOOOOOOOOL! Kacper Potulski z golem w swoim drugim meczu w reprezentacji! 45+1' 3 minuty doliczone do 1. połowy! 45' Ostatnia minuta 1. połowy. 42' Zalewski ładnie zgasił sobie piłkę na skraju pola karnego i bez zastanowienia uderzył mocno na bramkę, ale obok słupka! 41' Główka po rzucie rożnym, ale lekka i wprost w ręce Grabary. 41' Znów atak Nigerii lewą stroną i groźny strzał z dystansu, ale Grabara odbił piłkę na rzut rożny. 39' Gra została wznowiona, a my przypominamy, jak straciliśmy gola na 0:1: Choć początkowo sędzia liniowy uratował Polaków, VAR rozwiał wątpliwości... Nigeria prowadzi na PGE Narodowym.



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/1xQZwf0dAB pic.twitter.com/e8DtSaLai4 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 3, 2026 38' Jeden z Nigeryjczyków cierpi na naszej połowie i mamy krótką przerwę w grze. 37' Po raz kolejny ładnie rozgrywają piłkę Polacy i tworzą sobie pozycję do dogrania, ale to ostatnie, najważniejsze zawodzi. 35' Obiecujące wysokie zagranie na pojedynek do Kamińskiego, który przyjęciem starał się minąć rywala, ale mu to nie wyszło. 34' Z perspektywy czasu jeszcze bardziej żałujemy tej sytuacji... A gdyby tak dotarło do "Lewego"...



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/1xQZwf0dAB pic.twitter.com/znIYgu27XR — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 3, 2026 30' Przed nami ostatni kwadrans 1. połowy. 27' Świetna akcja Polaków zakończona strzałem Zielińskiego z linii pola karnego, ale niestety w sam środek bramki. 25' Niestety... Po analizie VAR gol dla Nigerii został uznany. 24' Sędzia czeka jeszcze na sygnał z VAR... 23' GOOOola nie ma! Świetnie rozegrali to Nigeryjczycy po lewej stronie i Moffi z kilku metrów wpakował piłkę obok Grabary, ale wcześniej był minimalny spalony. 21' Przekombinowali teraz Polacy! Było dużo miejsca w polu karnym, ale piętka Lewandowskiego zaskoczyła nieco Świderskiego. Nigeryjczycy odebrali mu piłkę, a powstrzymujący kontrę Slisz obejrzał za taktyczny faul żółtą kartkę. 19' Spokojniejszy fragment meczu, m.in. z zablokowanym strzałem Ndidiego z dystansu. 16' Tym razem rzut wolny w pobliżu naszego pola karnego dla Nigerii. Faulował Potulski. 14' Groźna wrzutka po rzucie wolnym, ale sędzia liniowy i tak sygnalizował spalonego. 13' Rzut wolny dla Polaków po tym, jak Lewandowski został trafiony w twarz przez Nigeryjczyka wyprowadzającego piłkę. 11' Złe rozegranie Wiśniewskiego na własnej połowie i groźna strata, ale sędzia po chwili odgwizdał faul Nigeryjczyka w ataku. 7' Groźnie po rzucie rożnym Polaków! Piłka odbiła się od głowy jednego z Nigeryjczyków i przeleciała tuż obok słupka ich bramki. 7' Teraz Kamiński świetnie zapoczątkował akcję przerzutem do Zalewskiego. Po chwili piłka do niego wróciła pod polem karnym, ale jego dośrodkowanie zostało zablokowane. 4' Ale zmarnował to Kamiński! Świetna wrzutka Zalewskiego, dwóch Polaków zamykało ją bez obrońców, ale nasz skrzydłowy fatalnie zagrał głową - tylko w boczną siatkę. 3' Katastrofalny błąd Grabary! Podał w polu karnym Nigeryjczykowi, ale na szczęście ten niedokładnie zagrał w kierunku partnera. 1' Zaczynamy! Przy piłce Polska. Piłkarze obu drużyn już na murawie! Przypomnijmy - Nigeria przyleciała do Warszawy m.in. bez Victora Osimhena i Ademoli Lookmana. Przed meczem na murawie Narodowego uhonorowano polskie piłkarki U-17, które awansowały na mistrzostwa świata. 20:30 Już za 15 minut początek meczu! Choć jest to sparing, na PGE Narodowym w Warszawie i tak tłumy kibiców. Polska - Nigeria: Składy. Jan Urban wybrał "11" na mecz! Zaskoczył? Jan Urban dokonał kilku zmian w składzie względem niedzielnego meczu z Ukrainą. Witamy w relacji na żywo z meczu towarzyskiego Polska - Nigeria! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45.

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Reprezentacja Polski kończy czerwcowe zgrupowanie. Po porażce z Ukrainą we Wrocławiu (0:2), postara się poprawić nastroje kibiców w meczu z Nigerią. Była to druga porażka z rzędu kadry Jana Urbana, po bolesnych barażach do mistrzostw świata ze Szwecją. I choć są to tylko sparingi, zamiast przygotowań do mundialu, kibice i tak oczekują od Biało-Czerwonych dobrej gry i zaangażowania. W niedzielę nie mogli być zadowoleni, a czy w środę w Warszawie będzie inaczej?

Polska - Nigeria na żywo. Relacja live z meczu dzisiaj 3.06.2026

Zgodnie z przewidywaniami, selekcjoner zamieszał w składzie. Mecze z Ukrainą i Nigerią to dla Urbana jedyne sprawdziany przed jesienną Ligą Narodów, w której będzie trzeba powalczyć o powrót do dywizji A. Niewiele później rozpoczną się też eliminacje do Euro 2028, więc nic dziwnego, że selekcjoner stara się teraz sprawdzić szeroką kadrę. W tle jest też niepewna przyszłość Roberta Lewandowskiego, który dalszą grę w reprezentacji uzależnia od wielu czynników. Część kibiców obawia się, że sparing z Nigerią może być ostatnim występem "Lewego" w kadrze. Czy tak będzie, przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Jedno jest pewne - Polacy muszą dać z siebie wszystko i postarać się o dobry wynik przeciwko Nigeryjczykom. Początek towarzyskiego meczu o godzinie 20:45.