Polska - Nigeria: Składy. Jan Urban wybrał "11" na mecz! Zaskoczył?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-03 19:42

Reprezentacja Polski ostatni mecz przed wakacjami zagra z Nigerią. Już dzisiaj (3 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie towarzyskie starcie dwóch drużyn, które nie zakwalifikowały się na mistrzostwa świata. Kibice żyją jednak każdym meczem Polski i nie inaczej będzie w środę, zwłaszcza po ostatniej porażce z Ukrainą (0:2). Właśnie poznaliśmy "11" Jana Urbana na spotkanie Polska - Nigeria! Składy znajdziesz w poniższym tekście.

Jan Urban

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Autor: ART SERVICE Jan Urban
  • Mecz Polska - Nigeria zwieńczy czerwcowe zgrupowanie reprezentacji.
  • Po porażce z Ukrainą kibice liczą na lepszy występ Biało-Czerwonych w Warszawie.
  • Jan Urban ogłosił już skład na spotkanie z Nigerią. Czy zaskoczył? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Polska - Nigeria. Składy. Jan Urban zaskoczył?

Reprezentacja Polski po porażce w barażach do mistrzostw świata "w czerwcu" rozgrywa tylko mecze towarzyskie. Pierwszy z dwóch sparingów odbył się w niedzielę (31 maja) we Wrocławiu i zakończył się porażką Biało-Czerwonych z Ukrainą (0:2). Po tym meczu na kadrę Jana Urbana spadła spora krytyka, a kibice i eksperci mieli uwagi co do stylu i zaangażowania. Po drugiej porażce z rzędu polscy piłkarze muszą zrobić wszystko, aby przerwać tę złą passę. Już trzy dni później mają taką szansę - w Warszawie na PGE Narodowym z Nigerią.

To dlatego przegraliśmy z Ukrainą?! Jan Urban nie owija w bawełnę. Z tej strony go nie znaliśmy!

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
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Jak nazywa się ten piłkarz?

Pewnym ułatwieniem może być fakt, że reprezentacja Nigerii przyleciała do Polski bez kilku ważnych zawodników. W Warszawie nie zagrają m.in. Victor Osimhen z Galatasaray i Ademola Lookman z Atletico Madryt. Nie oznacza to jednak, że w składzie Nigeryjczyków zabraknie uznanych piłkarzy. A co z reprezentacją Polski?

W porównaniu do meczu z Ukrainą, Jan Urban dokonał kilku zmian w składzie. Począwszy od bramki, w której w miejsce Marcina Bułki stanie dziś Kamil Grabara. W obronie od 1. minuty zagra z kolei niedzielny debiutant Kacper Potulski, któremu partnerować będą Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski. W ofensywie najważniejszą informacją jest występ Roberta Lewandowskiego, którego przyszłość w kadrze stoi pod znakiem zapytania. Szansę od początku otrzymali także m.in. Bartosz Slisz i Karol Świderski.

  • Skład reprezentacji Polski na mecz z Nigerią: Grabara - Potulski, Bednarek, Wiśniewski - Slisz - Kamiński, Szymański, Zieliński, Zalewski - Lewandowski, Świderski
  • Skład Nigerii na mecz z Polską: Okoye - Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi - Ndidi, Onyeka, Nnadi, Simon - Moffi, Adams
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JAN URBAN