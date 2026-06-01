Ważna wiadomość przed meczem Polska - Nigeria. Zabraknie największych gwiazd

Selekcjoner Nigerii Eric Chelle potwierdził – napastnik Galatasaray Victor Osimhen oraz skrzydłowy Atletico Madryt Ademola Lookman są poza kadrą.

Szkoleniowiec tłumaczył, że Osimhen może wkrótce zmienić klub i nie chce ryzykować jego zdrowia przed ewentualnym transferem, natomiast Lookman jest przemęczony po sezonie klubowym (zimą zamienił Atalantę Bergamo na Atleti). Hiszpański klub poprosił o pozostawienie zawodnika poza kadrą.

To nie koniec problemów Nigeryjczyków. W najbliższych sparingach z Polską i Portugalią nie wystąpi także kilku innych piłkarzy. Z różnych powodów zabraknie m.in. pomocnika Pisy Ebenezera Akinsanmiro, skrzydłowego Milanu Samuela Chukwueze (w ostatnich miesiącach wypożyczonego do Fulham) oraz zawodnika Millwall Femi Azeeza.

Nigeria przystąpi do meczu po zwycięstwie w finale Pucharu Jedności w Londynie. Drużyna Chelle’a pokonała Jamajkę 3:0 po dwóch trafieniach Yusufa i golu Terema Moffiego (człowiek z FC Porto: klubowy kolega Kiwiora, Pietuszewskiego i Bednarka).

Selekcjoner przyznał szczerze, że sytuacja kadrowa nie jest idealna. Podkreślił, że część zawodników nie znajduje się obecnie w najwyższej formie, ale mimo problemów zamierza poważnie podejść zarówno do starcia z Polską, jak i późniejszego meczu z Portugalią.

