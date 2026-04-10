Koniec prohibicji w tej stolicy! Alkohol poleje się do białego rana z powodu mundialu

Całonocna sprzedaż alkoholu w Oslo
Decyzja zapadła podczas posiedzenia zarządu stolicy Norwegii i jest odpowiedzią na nietypowe godziny rozgrywania meczów podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Obecnie norweskie prawo zabrania serwowania napojów alkoholowych po godzinie 3:00. Na czas turnieju przepis ten ma zostać zawieszony.
Przeczytaj także: Wielki klub ciągle pyta o Lewandowskiego. Jego agent ciągle działa za kulisami
Zgoda na sprzedaż alkoholu przez całą noc w lokalach będzie dotyczyła nie tylko ścisłego centrum, ale całego miasta. Warunkiem jest, aby dany bar lub pub udowodnił, że regularnie organizuje transmisje wydarzeń sportowych. W praktyce oznacza to, że wszystkie puby piłkarskie będą mogły ubiegać się o specjalne pozwolenie.
Norwegowie podzieleni w sprawie
Pomysł władz Oslo jest przełomowy, biorąc pod uwagę, że norweskie przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Mocniejsze trunki można kupić w sklepach tylko do godz. 18:00, a słabsze do 20:00. Inicjatywa magistratu stoi jednak w sprzeczności z opinią publiczną. Jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik „Aftenposten”, 49 procent mieszkańców kraju sprzeciwia się nocnej sprzedaży alkoholu podczas mundialu. Pomysł popiera 42 proc. ankietowanych. Ostateczną decyzję w tej sprawie pod koniec kwietnia ma zatwierdzić rada miasta.
Zobacz też: PILNE: Agent Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Kluczowe negocjacje!
Historyczny powrót i nocne mecze
Entuzjazm związany z turniejem jest w Norwegii ogromny. To reprezentacja Norwegii, wracająca na mundial po 28 latach, rozpocznie zmagania od meczu z Irakiem. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o północy czasu lokalnego w Oslo. Kolejne mecze fazy grupowej również będą wymagały od kibiców zarywania nocy. Sześć dni później, o 2:00 w nocy, norweska drużyna zmierzy się z Senegalem. Ostatni mecz grupowy przeciwko Francji zaplanowano na 26 czerwca na godzinę 21:00.
