Koniec prohibicji w tej stolicy! Alkohol poleje się do białego rana z powodu mundialu

Przemysław Ofiara
2026-04-10 10:49

Władze Oslo planują rewolucyjną zmianę na czas piłkarskich mistrzostw świata 2026. Ze względu na mecze rozgrywane w nocy, bary i puby w stolicy Norwegii będą mogły sprzedawać alkohol bez ograniczeń czasowych. To przełom w kraju o bardzo restrykcyjnych przepisach. Decyzja ma związek z powrotem reprezentacji Norwegii na mundial po 28 latach, jednak budzi spore kontrowersje wśród mieszkańców.

Norwegia piłka nozna

Autor: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX VIA AP/ Associated Press

Całonocna sprzedaż alkoholu w Oslo

Decyzja zapadła podczas posiedzenia zarządu stolicy Norwegii i jest odpowiedzią na nietypowe godziny rozgrywania meczów podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Obecnie norweskie prawo zabrania serwowania napojów alkoholowych po godzinie 3:00. Na czas turnieju przepis ten ma zostać zawieszony.

Zgoda na sprzedaż alkoholu przez całą noc w lokalach będzie dotyczyła nie tylko ścisłego centrum, ale całego miasta. Warunkiem jest, aby dany bar lub pub udowodnił, że regularnie organizuje transmisje wydarzeń sportowych. W praktyce oznacza to, że wszystkie puby piłkarskie będą mogły ubiegać się o specjalne pozwolenie.

Norwegowie podzieleni w sprawie

Pomysł władz Oslo jest przełomowy, biorąc pod uwagę, że norweskie przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Mocniejsze trunki można kupić w sklepach tylko do godz. 18:00, a słabsze do 20:00. Inicjatywa magistratu stoi jednak w sprzeczności z opinią publiczną. Jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik „Aftenposten”, 49 procent mieszkańców kraju sprzeciwia się nocnej sprzedaży alkoholu podczas mundialu. Pomysł popiera 42 proc. ankietowanych. Ostateczną decyzję w tej sprawie pod koniec kwietnia ma zatwierdzić rada miasta.

Historyczny powrót i nocne mecze

Entuzjazm związany z turniejem jest w Norwegii ogromny. To reprezentacja Norwegii, wracająca na mundial po 28 latach, rozpocznie zmagania od meczu z Irakiem. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o północy czasu lokalnego w Oslo. Kolejne mecze fazy grupowej również będą wymagały od kibiców zarywania nocy. Sześć dni później, o 2:00 w nocy, norweska drużyna zmierzy się z Senegalem. Ostatni mecz grupowy przeciwko Francji zaplanowano na 26 czerwca na godzinę 21:00.

  • Władze Oslo planują zniesienie limitów czasowych na sprzedaż alkoholu w barach podczas mundialu 2026.
  • To przełom w Norwegii, gdzie przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie.
  • Decyzja budzi kontrowersje, a mieszkańcy są podzieleni w kwestii nocnej sprzedaży alkoholu.
