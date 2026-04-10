Koniec prohibicji w tej stolicy! Alkohol poleje się do białego rana z powodu mundialu

Całonocna sprzedaż alkoholu w Oslo

Decyzja zapadła podczas posiedzenia zarządu stolicy Norwegii i jest odpowiedzią na nietypowe godziny rozgrywania meczów podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Obecnie norweskie prawo zabrania serwowania napojów alkoholowych po godzinie 3:00. Na czas turnieju przepis ten ma zostać zawieszony.

Zgoda na sprzedaż alkoholu przez całą noc w lokalach będzie dotyczyła nie tylko ścisłego centrum, ale całego miasta. Warunkiem jest, aby dany bar lub pub udowodnił, że regularnie organizuje transmisje wydarzeń sportowych. W praktyce oznacza to, że wszystkie puby piłkarskie będą mogły ubiegać się o specjalne pozwolenie.

Norwegowie podzieleni w sprawie

Pomysł władz Oslo jest przełomowy, biorąc pod uwagę, że norweskie przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Mocniejsze trunki można kupić w sklepach tylko do godz. 18:00, a słabsze do 20:00. Inicjatywa magistratu stoi jednak w sprzeczności z opinią publiczną. Jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik „Aftenposten”, 49 procent mieszkańców kraju sprzeciwia się nocnej sprzedaży alkoholu podczas mundialu. Pomysł popiera 42 proc. ankietowanych. Ostateczną decyzję w tej sprawie pod koniec kwietnia ma zatwierdzić rada miasta.

Historyczny powrót i nocne mecze

Entuzjazm związany z turniejem jest w Norwegii ogromny. To reprezentacja Norwegii, wracająca na mundial po 28 latach, rozpocznie zmagania od meczu z Irakiem. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o północy czasu lokalnego w Oslo. Kolejne mecze fazy grupowej również będą wymagały od kibiców zarywania nocy. Sześć dni później, o 2:00 w nocy, norweska drużyna zmierzy się z Senegalem. Ostatni mecz grupowy przeciwko Francji zaplanowano na 26 czerwca na godzinę 21:00.

Dowiedz się, dlaczego Norwegia zmienia swoje prawo i jak wpłynie to na kibiców.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie