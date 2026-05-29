Arcyważna decyzja ws. Leo Messiego! To jest na papierze

Leo Messi powołany na mundial 2026

Nie jest to zaskoczenie, ale wszyscy czekali na oficjalne potwierdzenie. W końcu nadeszło. Leo Messi znalazł się w kadrze Argentyny na piłkarskie mistrzostwa świata, które odbędą się w czerwcu i lipcu na boiskach w USA, Meksyku i Kanadzie. Najpewniej będzie to ostatni mundial dla słynnego zawodnika, uznawanego przez wielu ekspertów za najlepszego piłkarza w historii futbolu. Leo Messi na mundialu debiutował... 20 lat, gdy jego rywalami podczas MŚ świata byli tacy gracze jak Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, David Beckham, Ronaldinho czy Michael Ballack. Wszyscy od dawna są na piłkarskiej emeryturze... Łącznie na pięciu mundialach Leo Messi zagrał 28 meczów, w których zdobył 13 goli. Największym sukcesem zawodnika było zdobycie mistrzostwa świata w 2022 roku. W pamiętnym finale Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych.

Kadra Argentyny na mundial 2026

Do mundialu 2026 zatem Leo Messi i spółka przystępują jako obrońcy trofeum. Mimo że kapitan "Albicelestes" jest cztery lata starszy niż podczas MŚ w Katarze, cały czas imponuje formą. Generalnie cała drużyna Argentyny jest bardzo mocna i na pewno zalicza się do głównych faworytów mundialu. Lionel Scaloni właśnie powołał 26-osobową kadrę na mistrzostwa świata. Wszystko jest na papierze. Nazwiska robią wrażenie.

Bramkarze:

Emiliano Martinez (Aston Villa),

Juan Musso (Atletico Madryt),

Geronimo Rulli (Olympique Marsylia)

Obrońcy:

Leonardo Balerdi (Olympique Marsylia),

Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon),

Gonzalo Montiel (River Plate),

Lisandro Martínez (Manchester United),

Cristian Romero (Tottenham),

Nicolas Otamendi (Benfica),

Facundo Medina (Olympique Marsylia),

Nahuel Molina (Atletico Madryt)



Pomocnicy:

Leandro Paredes (Boca Juniors),

Rodrigo De Paul (Inter Miami),

Valentin Barco (Strasbourg),

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen),

Alexis Mac Allister (Liverpool),

Enzo Fernandez (Chelsea),

Nico Paz (Como),

Giovani Lo Celso (Real Betis),

Thiago Almada (Atletico Madryt)

Napastnicy:

Leo Messi (Inter Miami),

Julian Alvarez (Atletico Madryt),

Giuliano Simeone (Atletico Madryt),

Nico Gonzalez (Atletico Madryt),

Jose Manuel Lopez (Palmeiras),

Lautaro Martinez (Inter)

