Ogromna zawierucha w sprawie mundialu 2026! Polska jednak zagra?! PZPN zabiera głos

Polska przegrała ze Szwecją 2:3 w finale baraży o udział w mundialu 2026, co przekreśliło szanse na awans.

Pojawiły się spekulacje o dodatkowych barażach interkontynentalnych z powodu niepewnej sytuacji Iranu, co mogłoby dać szansę Polsce lub Włochom.

PZPN i włoski minister sportu studzą emocje, traktując doniesienia jako medialne spekulacje; na chwilę obecną nie ma kontaktu w tej sprawie.

Polska jednak zagra na mistrzostwach świata?! Sensacyjne doniesienia o barażach

Mundial 2026 mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Po zwycięstwie nad Albanią w półfinale baraży, została nam do pokonania tylko jedna przeszkoda - reprezentacja Szwecji. O wszystkim decydował jeden mecz, który rozegrany został w Sztokholmie. Niestety, mimo że stworzyliśmy sobie więcej okazji do strzelenia gola, ostatecznie przegraliśmy 2:3. Zdecydowanie też nie pomógł nam - delikatnie mówiąc - sędzia. Załamani piłkarze reprezentacji Polski pogodzili już się z tym, że mundial 2026 oglądać będą w telewizji. Zupełnie niespodziewanie jednak portal The Athletic opublikował tekst, z którego wynika, że FIFA rozważa rozegranie baraży międzykontynentalnych. Wszystko z powodu niepewnej sytuacji z Iranem. Temat interesuje też Włochów, którzy podobnie jak Polacy odpadli w barażach o udział w piłkarskich mistrzostwach świata 2026. Tamtejszy minister sportu jednak raczej gasi nadzieję.

Gdyby istniał problem z udziałem Iranu, nie wydaje mi się, by dopuszczono europejską drużynę. To kwestia kontynentalna

ocenił włoski minister sportu Andrea Abodi. W Polsce także raczej do rewelacji amerykańskiego portalu podchodzi się ze spokojem.

PZPN komentuje doniesienia o dodatkowych barażach

Portal Sport.pl skontaktował się w tej sprawie z PZPN. Wychodzi na to, że temat udziału Polski w dodatkowych barażach o mundial 2026 zupełnie nie istnieje. Przynajmniej w tym momencie.

Na dziś nie było żadnego kontaktu w tej sprawie, więc traktujemy to jako medialne spekulacje

- usłyszeli w PZPN dziennikarze.

