Strzelał gole w Ekstraklasie, szuka go policja! Bardzo poważne zarzuty

Były piłkarz Ekstraklasy, Kamil Sylwestrzak, jest poszukiwany przez Grupę Operacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W tle pojawiły się zarzuty dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

Kamil Sylwestrzak grał w takich klubach jak Wisła Płock i Korona Kielce, a karierę zakończył jesienią 2023 roku, wcześniej zadebiutował w walkach MMA.

Kamil Sylwestrzak grał w Ekstraklasie, teraz poszukuje go policja

Kamil Sylwestrzak w Ekstraklasie rozegrał 119 meczów i zapracował sobie na miano solidnego obrońcy. Kibicie przede wszystkim znają go z występów w Wiśle Płock i Koronie Kielce. Defensor w trakcie kariery sportowej bronił też barw takich klubów jak Chrobry Głogów czy Chojniczanka Chojnice. Karierę piłkarską zakończył w Moravia Morawica. Jak informuje portal Weszło, ostatnio Sylwestrzak na boisku występował jesienią 2023 roku. Już wcześniej zaczął trenować sporty walki, a w 2022 roku zadebiutował w zawodowej formule walk MMA. Niestety, wygląda na to, że sport nie był jedyną aktywnością, którą parał się Kamil Sylwestrzak. Były piłkarz Ekstraklasy jest poszukiwany przez Grupę Operacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy poważnych zarzutów.

Dlaczego Kamil Sylwestrzak jest poszukiwany?

Były piłkarz znalazł się w bazie poszukiwanych przez służby. Jak czytamy na oficjalnej stronie policji, jednostka w Słubicach poszukuje go na podstawie:

Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37,

Art. 258 § 3 Zakładanie lub kierowanie grupą albo związkiem określonymi w art. 258 § 1, w tym mającymi charakter zbrojny

Kamil Sylwestrzak urodził się w 1988 roku. Ostatnio zameldowany był w Górzycy. W miejscowym klubie - Odra Górzyca - zaczynał swoją przygodę z piłką. W Ekstraklasie poszukiwany strzelił 15 goli i zaliczył 10 asyst.

