Pupilek Jana Urbana znów zagra w Polsce! Sensacyjny transfer Widzewa Łódź

Przemysław Wiśniewski jest kolejnym reprezentantem Polski, który dołączył do Widzewa przed startem drugiej części rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. 27-letni obrońca przeniósł się do łódzkiego klubu z włoskiej Spezii Calcio na zasadzie transferu definitywnego. Wiśniewski, który w ostatnim czasie stał się podstawowym zawodnikiem drużyny narodowej Jana Urbana, wraca do polskiej ekstraklasy po trzech i pół roku gry we Włoszech.

Sensacyjny transfer Przemysława Wiśniewskiego do Widzewa

Wychowanek Stadionu Śląskiego Chorzów w 2022 roku trafił z Górnika Zabrze do występującej we włoskiej Serie B Venezii FC. Trzy lata temu został zawodnikiem Spezii, w której zagrał w 14 meczach Serie A. W sumie w klubie występującym obecnie na zapleczu włoskiej ekstraklasy zaliczył 73 spotkania i cztery gole. Jesienią środkowy obrońca zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Holandią, po którym wywalczył stałe miejsce w składzie drużyny Jana Urbana. Na koncie ma pięć występów w kadrze.

- Trafia do nas drugi Polak w tym okienku, drugi aktualny reprezentant Polski. Pracowaliśmy nad tym ruchem od pewnego czasu i cieszę się, że udało się nam go sfinalizować. Na takich piłkarzach, jak Przemek, chcemy opierać budowę drużyny na najbliższe lata. To zawodnik już doświadczony, ale wciąż rozwijający się i o którym wiemy, że da nam wiele jakości - przyznał pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk.

Wiśniewski z łódzkim klubem podpisał kontrakt, który ma obowiązywać do końca 2030 roku.

Kolejny reprezentant Polski w Widzewie

Wcześniej do drużyny trenera Igora Jovicevicia dołączył inny kadrowicz - bramkarz Bartłomiej Drągowski, który do ekstraklasy wraca po blisko 10 latach gry we włoskiej Serie A i greckiej Superlidze.

Łącznie w zimowej przerwie Widzew sprowadził siedmiu piłkarzy. Obok reprezentantów Polski, pozyskano powoływanego do drużyny narodowej Ghany Osmana Bukariego (ostatnio Austin FC), dwóch Duńczyków – byłego kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz podstawowego gracza norweskiego SK Brann Bergen Emila Kornviga, hiszpańskiego obrońcę Carlosa Isaaca (Cordoba FC) oraz Norwega Christophera Chenga (Sandefjord Fotball).

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tegoroczne występy ligowe zainauguruje już w sobotę, gdy podejmie Jagiellonię Białystok.