Duży kłopot dla Jana Urbana przed barażami. Fatalne wiadomości z Włoch

Adam Buksa, napastnik Udinese Calcio i dotychczasowy pewniak w kadrze Polski, może nie zagrać w barażowym meczu o awans na mistrzostwa świata z Albanią 26 marca.

Piłkarz ma problemy z łydką, co miało go wykluczyć z ostatniego meczu Serie A z Juventusem Turyn, a w najbliższych dniach ma przejść badania.

Jego trener z Udinese, Kosta Runjaic, potwierdził, że Buksa zmaga się z kontuzjami i nie jest w najlepszej formie mentalnej.

Fatalne wieści dla Jana Urbana. Chodzi o Adama Buksę

Nasza reprezentacja 26 marca zagra w Warszawie z Albanią. Jeśli Polska wygra ten mecz, to pięć dni później w finale baraży o awans na mundial zmierzy się ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja. W spotkaniu Polska - Albania poważnym problemem dla Jana Urbana będzie brak zawieszonego za kartki Nicoli Zalewskiego. Wiele jednak wskazuje na to, że gracza Atalanty Bergamo zastąpi rewelacyjny 18-latek z FC Porto, czyli Oskar Pietuszewski. Niestety z Włoch nadeszła kolejna fatalna wiadomość. Tym razem chodzi o Adama Buksę, który w ostatnich latach w kadrze był pewniakiem. Co prawda, często zaczynał mecze na ławce rezerwowych, ale i tak był ważną postacią w drużynie narodowej. Napastnik Udinese Calcio nie zagrał w ostatnim meczu Serie A z Juventuem Turyn. Mało tego, nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Według portalu tuttoudinese.it Polak znów ma problemy z łydką. W najbliższych dnia ma przejść badania.

Ekspert wprost o Adamie Buksie: Pan piłkarz! Co za słowa po golu Polaka w Serie A

Adam Buksa i problemy zdrowotne

Wiele wskazuje na to, że Adam Buksa nie będzie zdolny do gry podczas meczu barażowego z Albanią. Jego trener z Udinese Kosta Runjaic ostatnio zwracał uwagę na problemy zdrowotne polskiego zawodnika.

Adam chce więcej czasu na grę, ale ma za sobą sezon pełen kontuzji. Zaczął od uderzenia w twarz, przez co nosił maskę. Miał mało czasu na znalezienie rytmu. Nie jest też w najlepszej formie mentalnie, ale to się zdarza. Buksa może nam wiele dać, musi się poprawić i zdaje sobie z tego sprawę. To ambitny napastnik, po jego mowie ciała widać, że nie jest zadowolony ze swojej gry

- mówił szkoleniowiec Udinese. Jan Urban z napastników na mecze barażowe najpewniej powoła Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Oprócz nich w kadrze powinno znaleźć się jeszcze dwóch snajperów.

45