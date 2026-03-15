Arkadiusz Milik powrócił! Jego Juventus zaliczył ważne zwycięstwo

Arkadiusz Milik, po długiej przerwie spowodowanej kontuzjami, wrócił do kadry meczowej Juventusu Turyn na spotkanie z Udinese.

Polski napastnik spędził cały mecz na ławce rezerwowych, mimo że był zdolny do gry.

Juventus wygrał mecz wyjazdowy z Udinese 1:0, co pozwoliło im zachować duże szanse na miejsce w pierwszej czwórce Serie A.

Arkadiusz Milik wrócił do kadry meczowej

Arkadiusz Milik przez lata był drugim najlepszym (za Robertem Lewandowskim) polskim napastnikiem. Jego piłkarskie CV wygląda imponująco - strzelał bramki dla takich klubów jak: Ajax Amsterdam, SSC Napoli i Olympique Marsylia. W 2022 roku Arkadiusz Milik trafił do wielkiego Juventusu Turyn. Tam jednak jego kariera zahamowała z powodu kontuzji. Zarówno w trwającym, jak i w poprzednim sezonie Polak nie zagrał żadnego meczu w barwach "Starej Damy". Teraz jednak Arek jest już zdolny do gry. Znalazł się nawet w kadrze meczowej na wyjazdowe spotkanie z Udinese. Milik był do dyspozycji Luciano Spalettiego, ten jednak nie zdecydował się na wpuszczenie go na boisko.

Juventus bez Milika na boisku, ale z cennym zwycięstwem

Być może, gdyby na tablicy wyników widniał inny rezultat, to szkoleniowiec Juventusu zdecydowałby się na wprowadzenie Arkadiusza Milika na boisko. Przez większość meczu jednak Juve prowadziło z Udinese 1:0. Takim rezultatem zresztą spotkanie się zakończyło. Jedyną bramkę strzelił Jeremie Boga w 38. minucie. Juventus Turyn tym samym wywalczył cenne zwycięstwo, które pozwala mu zachować duże szanse na miejsce w pierwszej czwórce Serie A premiowane grą w Lidze Mistrzów. W tabeli prowadzi Inter Mediolan (68 punktów), w którym kluczową rolę w bieżącym sezonie odgrywa Piotr Zieliński. Drugi jest AC Milan ze stratą ośmiu punktów do lidera, ale z jednym meczem rozegranym mniej. Trzecie miejsce zajmuje SSC Napoli (59 punktów). Juventus jest czwarty ze stratą sześciu punktów do graczy z Neapolu. Po piętach "Starej Damie" depczą jednak Como i AS Roma, które mają po dwa punkty mniej od "Starej Damy", ale jedno spotkanie rozegrane mniej.

