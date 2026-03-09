Szaleństwo na punkcie Oskara Pietuszewskiego? Takie są oceny po wielkim meczu z Benficą

W niedzielne popołudnie rozegrano ligowy hit pomiędzy Benficą a Porto. Do przerwy goście prowadzili 2:0, a jedno z trafień było autorstwa Pietuszewskiego. Dla młodego Polaka był to drugi gol w ósmym występie w barwach 31-krotnego mistrza Portugalii. Z pewnością już teraz można powiedzieć, że to trafienie będzie jednym z najbardziej spektakularnych w karierze. Polski młodzian popisał się efektowną "solówką", którą zakończył efektownym minięciem Nicolasa Otamendiego i umieszczeniem piłki w siatce.

W 89. minucie Benfica doprowadziła do wyrównania. W końcówce zrobiło się nerwowo — w zamieszaniu udział brał szkoleniowiec gospodarzy, który obejrzał czerwoną kartkę. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i drużyny podzieliły się punktami.

ZOBACZ TEŻ: Fenomenalny gol Oskara Pietuszewskiego w meczu FC Porto – Benfica Lizbona! [WIDEO]

Po spotkaniu portugalskie media szeroko komentowały występy reprezentantów Polski. Najwięcej pochwał zebrał Pietuszewski, który przebywał na boisku do 64. minuty, gdy zmienił go Borja Sainz. Dziennik „A Bola” przyznał mu notę 7 w dziesięciostopniowej skali, taką samą jak tylko dwóch innych piłkarzy Porto. Dziennikarze zachwycali się jego trafieniem: podkreślali moment, w którym ograł Nicolasa Otamendiego i oddał strzał nie do obrony, wyprowadzając Porto na prowadzenie 2:0.

Oskar Pietuszewski błyszczy w FC Porto [Zobacz zdjęcia]

11

Portal zerozero.pt zwrócił z kolei uwagę na historyczny wymiar tego gola. Jak zaznaczono, mając 17 lat i dziewięć miesięcy, Pietuszewski został drugim najmłodszym piłkarzem w historii FC Porto, który zdobył bramkę w meczu przeciwko Benfice.

Bardzo dobrą ocenę otrzymał również Jan Bednarek — „A Bola” przyznała mu 7, podkreślając jego dominację w powietrzu i skuteczność w pojedynkach z rywalami.

ZOBACZ TEŻ: Włosi rozpisywali się o Zielińskim po tym meczu. Porównali go ze zdobywcą Złotej Piłki

Nieco niżej, na 6, oceniono Jakuba Kiwiora. Portugalscy dziennikarze napisali jednak, że choć był mniej widoczny niż Bednarek, to grał niezwykle solidnie i skutecznie. Zwrócono też uwagę na dobrą współpracę polskich stoperów, zaznaczając, że świetnie się rozumieją i doskonale się uzupełniają.