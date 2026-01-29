Nowość w Pogoni Szczecin, kibice będą zadowoleni. Kamil Grosicki zabrał głos

Nowa inwestycja w Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin zajmuje 10. miejsce w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy z dorobkiem 21 punktów po 18 kolejkach. Tyle samo punktów ma Motor Lublin, z którym "Portowcy" zmierzą się już w niedzielę w Lublinie. Szczecinianie walczą o stabilizację i punktowe zdobycze, które pozwolą jej zaatakować miejsca gwarantujące grę o europejskie puchary.

Przed własną publicznością piłkarze Pogoni zagrają dopiero 8 lutego. Na spotkanie z Bruk-Betem prowadzić będzie ich... nowy tunel. Jego aranżacja mocno odwołuje się do morskiego klimatu Szczecina oraz przydomka drużyny. Na jednej ze ścian znajduje się mapa stylizowana na dawną nawigacyjną kartografię, która łączy motywy Pogoni z portową historią miasta. Druga ściana ma surowy, przemysłowy charakter — przywodzi na myśl stalowy kadłub statku i stoczniowe tradycje regionu. W samym centrum przestrzeni wyeksponowano podświetlany herb Pogoni Szczecin.

"Grosik" zachwycony

– Tak, jest to bardzo piękny moment, bo wiedzieliśmy do tej pory, że mamy piękny stadion, ale jednak czegoś tutaj w środku brakowało i ten tunel naprawdę robi wielkie wrażenie na nas piłkarzach, ale też dla wszystkich pracownikach, dla kibiców jest to fajny moment, bo zawsze się powtarza, że tunel to jest taki ostatni moment, gdzie piłkarz ma tę ostatnią chwilę się na koncentrację taką stuprocentową przychodzi, przygotowuje się do tego meczu, już ten mecz powoli rozgrywa, bo później, jak wychodzisz na bój, to już ten mecz się rozgrywa na swoich zasadach, więc wydaje mi się, że tutaj drużyny przyjeżdżające do Szczecina, gdy zobaczą to miejsce, to już będą wiedzieć gdzie są i na pewno te nogi im będą drżeć - jak to się mówi po piłkarsku – mówi Kamil Grosicki, kapitan Pogoni.

– Piękne kolory, te światła, to wszystko jest fajnie naprawdę tak skomponowane, widać to na zdjęciach, można zobaczyć Szczecin, to co nas tu w Szczecinie wyróżnia, z czego jesteśmy znani, więc tak, na pewno duże podziękowania dla wszystkich, którzy w tym projekcie pracują – ocenił "Grosik".