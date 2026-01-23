Górnik Zabrze wzmocnił się bułgarskim napastnikiem Borisławem Rupanowem.

Rupanow ma za sobą występy w europejskich pucharach i został okrzyknięty "najlepszym młodym piłkarzem".

Jego ukochana, Teodora Mudewa, była Miss Bułgarii, ma szansę stać się nową królową Ekstraklasy, dodając blasku trybunom.

Czy ten transfer okaże się strzałem w dziesiątkę dla Górnika i czy Rupanow sprosta oczekiwaniom?

Borisław Rupanow został sprowadzony z Lewskiego Sofia. Podpisał umowę z Górnikiem Zabrze do czerwca 2029 roku, w której znalazł się zapis o możliwości przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To jego pierwszy zagraniczny klub w karierze. Okazuje się, że może występować także w obronie.

Borisław Rupanow: Górnik jest dla mnie nowym wyzwaniem

- Dziś moja droga prowadzi mnie do nowego wyzwania, którym jest Górnik - napisał Rupanow w mediach społecznościowych. - Robię ten krok z wdzięcznością i pokorą, bo Lewski daje mi szansę na kontynuację rozwoju, naukę i kształtowanie się w nowym otoczeniu. Odchodzę, ale nie na zawsze. Wierzę, że teraz mówimy tylko „do zobaczenia wkrótce” - dodał.

Dostał w Bułgarii nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza

Nowy nabytek ma występy w młodzieżowej kadrze Bułgarii, a w tym sezonie pokazał się także w europejskich pucharach. W eliminacjach Ligi Konferencji strzelił nawet gola. Czy okaże się talentem na miarę legendarnych bułgarskich napastników jak Christo Stoiczkow, Emil Kostadinow czy Lubosław Penew? W ubiegłym sezonie dostał nagrodę z Match Telegraph dla najlepszego młodego piłkarza. Występował wtedy na wypożyczeniu w Septemwri Sofia.

Ilian Micanski: Rupanow to obiecujący napastnik

- Rupanow to obiecujący napastnik, z potencjałem – mówi nam Ilian Micanski, który przed laty był wicekrólem Ekstraklasy w barwach Zagłębia Lubin. – Jego atutem są warunki fizyczne i świetna gra głową. To dobra inwestycja, bo drzemią w nim spore możliwości. Potrzebuje, żeby mu zaufać. Jeśli dostanie szansę, to Górnik powinien mieć z niego pożytek – przekonuje Bułgar.

Bułgar przyniesie Górnikowi fortunę?

W Zabrzu mają nadzieję, że Rupanow nie tylko spłaci się, a jego transfer okaże się strzałem w dziesiątkę. Czy wypromuje się i przyniesie śląskiemu klubowi fortunę? Bułgarski napastnik jest dopiero na dorobku i pracuje na swoje nazwisko. Bardziej rozpoznawalna jest za to jego sympatia Teodora Mudewa. Przed ośmioma laty została wybrana Miss Bułgarii. Była również uczestniczką m.in. programu reality show „Gry woli”. Wystąpiła w nim ze swoim partnerem. Jednak ten związek nie przetrwał.

Związał się z Miss Bułgarii

Rupanow i Mudewa są w związku od ubiegłego roku. Razem wybrali się m.in. do Wiednia. - Najszczersze uśmiechy prowadzą do ciebie - taki podpis zamieściła Bułgarka pod ich zdjęciem z Austrii. Wspólnie powitali także Nowy Rok w Petricz. Z tej okazji pokazali się pozując m.in. w tradycyjnych strojach ludowych.

Borisław Rupanow z Górnika prowadzi się z miss Bułgarii! Teodora Mudewa to nowa królowa Ekstraklasy?

