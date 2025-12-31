Szokujące miejsce Roberta Lewandowskiego w rankingu wszech czasów. Dziennikarze słynnego magazynu przesadzili?

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-12-31 10:40

Robert Lewandowski to jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych piłkarzy we współczesnym futbolu, regularnie wymieniany w gronie najlepszych środkowych napastników na świecie. Mimo pobicia wielu rekordów, odmienne spojrzenie na jego dorobek zaprezentował jednak magazyn „FourFourTwo”. Słynny magazyn przygotował ranking 100 najlepszych piłkarzy w historii.

Autor: Michal Stanczyk/ Cyfrasport Virgil van Dijk, Robert Lewandowski, Cody Gakpo

Zapomnieli o tytułach Roberta Lewandowskiego?

Lewandowski bezsprzecznie uchodzi za najwybitniejszego piłkarza w historii polskiego futbolu. Imponuje nie tylko skutecznością w reprezentacji – 88 goli w 163 występach – lecz także znakomitymi osiągnięciami klubowymi. Od Lecha Poznań, przez Borussię i Bayern, do Barcelony. 

Niedawno w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że wraz z zespołem Barcelony chce sięgnąć po wszystkie możliwe trofea w tym sezonie. A "Lewy" ma już na koncie wygraną Ligę Mistrzów oraz 13 tytułów mistrzowskich: dziesięć wywalczonych w Niemczech, dwa w Hiszpanii i jeden w Polsce. Tym bardziej zaskakuje więc jego lokata w jednym z globalnych zestawień.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek

Wspomniany magazyn „FourFourTwo” opublikował niedawno listę stu najlepszych piłkarzy wszech czasów. Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę, kapitan reprezentacji Polski zamyka dopiero piątą. 

Kwestią sporną może być już nawet podium, brak na nim Cristiano Ronaldo dla wielu będzie pomyłką ekspertów poczytnego magazynu.

Ranking 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów wg "FourFourTwo":

  • 1. Leo Messi
  • 2. Pele
  • 3. Diego Armando Maradona
  • 4. Cristiano Ronaldo
  • 5. Johan Cruijff
  • 6. Zinedine Zidane
  • 7. Franz Beckenbauer
  • 8. Alfredo Di Stefano
  • 9. Ronaldo Nazario
  • 10. George Best
  • ...
  • 50. Robert Lewandowski
