Szokujące miejsce Roberta Lewandowskiego w rankingu wszech czasów. Dziennikarze słynnego magazynu przesadzili?

Zapomnieli o tytułach Roberta Lewandowskiego?

Lewandowski bezsprzecznie uchodzi za najwybitniejszego piłkarza w historii polskiego futbolu. Imponuje nie tylko skutecznością w reprezentacji – 88 goli w 163 występach – lecz także znakomitymi osiągnięciami klubowymi. Od Lecha Poznań, przez Borussię i Bayern, do Barcelony.

ZOBACZ TEŻ: Zniknął bez śladu. Reprezentant Polski poza drużyną przed startem sezonu

Niedawno w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że wraz z zespołem Barcelony chce sięgnąć po wszystkie możliwe trofea w tym sezonie. A "Lewy" ma już na koncie wygraną Ligę Mistrzów oraz 13 tytułów mistrzowskich: dziesięć wywalczonych w Niemczech, dwa w Hiszpanii i jeden w Polsce. Tym bardziej zaskakuje więc jego lokata w jednym z globalnych zestawień.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek

Wspomniany magazyn „FourFourTwo” opublikował niedawno listę stu najlepszych piłkarzy wszech czasów. Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę, kapitan reprezentacji Polski zamyka dopiero piątą.

Kwestią sporną może być już nawet podium, brak na nim Cristiano Ronaldo dla wielu będzie pomyłką ekspertów poczytnego magazynu.

Ranking 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów wg "FourFourTwo":

1. Leo Messi

2. Pele

3. Diego Armando Maradona

4. Cristiano Ronaldo

5. Johan Cruijff

6. Zinedine Zidane

7. Franz Beckenbauer

8. Alfredo Di Stefano

9. Ronaldo Nazario

10. George Best

...

50. Robert Lewandowski