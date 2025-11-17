Filip Rózga, 19-letni pomocnik Sturmu Graz, debiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski, szybko pokazując swój talent.

Młody zawodnik zaliczył już pierwszy występ w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, wchodząc na boisko w starciu z Holandią.

Odkryj, dlaczego koledzy z drużyny nazywają go "Bulterierem", a w klubie funkcjonuje pod zaskakującym pseudonimem "Pomarańcza"!

To jego pierwsze zgrupowanie w seniorskiej kadrze, jednak Filip Rózga ani myśli o tremie nowicjusza. 19-letni pomocnik na co dzień grający w austriackim Sturmie Graz odważnie rozpycha się w drużynie narodowej, pokazując, że powołanie od selekcjonera Jana Urbana nie było przypadkiem. Młody zawodnik już zdążył zapisać na swoim koncie premierowy występ.

Debiut marzeń i koszulka do gablotki

Utalentowany pomocnik ma za sobą debiut w Biało-czerwonych barwach. Jan Urban wpuścił go na boisko w ostatnich minutach zremisowanego 1:1 meczu z Holandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Rózga zmienił strzelca bramki, Jakuba Kamińskiego, i zajął pozycję na prawej "dziesiątce". To jego nominalna pozycja. Po spotkaniu nie krył ogromnej radości i przyznał, że ten dzień zapamięta na zawsze.

– Już wszędzie zapisałem tę datę – powiedział z uśmiechem Rózga w materiale wideo na portalu Łączy nas piłka, nawiązując do swojego debiutu z dnia 14 listopada 2025 roku. – Koszulka od razu do gablotki wrzucę. Czas sobie zostawić na pamiątkę. Na koszulce miałem „6”, dość ciężki numer. Ale wszedłem na prawą „10”, to tak gram w Sturmie – wyjaśnił szczegóły swojego pierwszego występu w narodowych barwach.

"Bulterier", który w klubie jest... "Pomarańczą"

W kadrze koledzy zwracają się do niego "Rózgi". Jednak jego boiskowy przydomek, który idealnie oddaje jego charakter, to "Bulti". Wzięło się to od jego nieustępliwego i walecznego stylu gry. Gdy wychodzi na boisko, przypomina prawdziwego bulteriera. Co ciekawe, w Sturmie Graz funkcjonuje pod zupełnie inną, zaskakującą ksywką.

– Nazywają mnie Pomarańcza – zdradził młody reprezentant Polski. – Jak przychodziłem, to musiałem zaśpiewać piosenkę. I zaśpiewałem "Ona lubi pomarańcze". Od tego wzięło się to, że każdy na mnie mówi Pomarańcza – dodał z uśmiechem Rózga, pokazując, że ma do siebie spory dystans i szybko odnalazł się w zagranicznym klubie. Teraz z podobną pewnością siebie wchodzi do reprezentacji Polski.

