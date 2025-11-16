Selekcjoner reprezentacji Polski ceni doświadczenie Kamila Grosickiego, który utrzymuje wysoką formę.

Grosicki, mimo że głównie wchodzi z ławki, jest kluczowym zawodnikiem, co podkreśla Jan Urban.

Zbliża się jubileuszowy, setny mecz "Grosika" w kadrze – czy zagra z Maltą?

Sprawdź, dlaczego selekcjoner wciąż stawia na Grosickiego i kiedy możemy spodziewać się jego setnego występu!

Nowy selekcjoner Jan Urban nie chciał jednak rezygnować z Kamila Grosickiego. Trudno się dziwić, bo doświadczony skrzydłowy wciąż utrzymuje wysoką dyspozycję. Kapitan Pogoni Szczecin regularnie dostaje od niego szansę, choć już głównie jako zmiennik.

Jan Urban: Kamil Grosicki jest ważnym zawodnikiem kadry

- Kamil jest ważnym zawodnikiem - tłumaczył Jan Urban podczas konferencji prasowej. - Mówiłem to już wcześniej. Nie tylko jeśli chodzi o jego grę na boisku. Chociaż za tą grę został powołany. Gdyby Kamil miał rolę tylko lidera w szatni, w grupie, i tylko wyłącznie to, to nie byłby powołany. Natomiast Kamil jeszcze udowadnia w naszej Ekstraklasie i reprezentacji, że zasługuje na powołanie. Dlatego jest z nami - wyznał szkoleniowiec Biało-czerwonych.

Jacek Ziober zachwycony po meczu Polaków. Wskazuje kluczową zmianę. "Taką drużynę chce się oglądać"

Malta - Polska. Selekcjoner tłumaczy, czy wystawi na kapitana Pogoni

Ostatnio pokazał się w starciu z Holandią w Warszawie. To był jego 99. występ w drużynie narodowej. W dorobku ma 17 goli. Czy ten jubileuszowy mecz numer 100 w polskiej kadrze „Grosik” rozegra na Malcie?

- Nie wiem, czy tak się stanie czy zagra akurat jutro z Maltą - powiedział Urban. - Gdyby mnie zapytano o to przed meczem z Holandią, to bym odpowiedział, że najprawdopodobniej tak. To było spotkanie pod Kamila. Wiedzieliśmy, że w wielu momentach będziemy musieli się bronić i za plecami linii obronnej Holandii będzie dużo miejsca. Zawodnicy z odpowiednią szybkością w takich sytuacjach prezentują się z reguły dobrze. Owszem, Kamil wszedł, ale nie na tak dużą liczbę minut jakby sobie na pewno życzył. wcześniej czy później na pewno to setne spotkanie rozegra - zaznaczył selekcjoner drużyny narodowej.

Adam Matysek zabrał głos przed Maltą. Wskazuje na "odpowiedniego człowieka" w kadrze

Turbo quiz o Kamilu Grosickim! Pytanie 1 z 10 W barwach jakiego klubu zadebiutował w Ekstraklasie Kamil Grosicki? Pogoni Szczecin Legii Warszawa Jagielloni Białystok Lechii Gdańsk Zagłębia Lubin Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban to dobry selekcjoner? Tak Nie Trudno powiedzieć