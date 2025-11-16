Mimo remisu z Holandią, styl gry polskiej reprezentacji napawa optymizmem, co podkreśla Jacek Ziober.

Były reprezentant chwali organizację i determinację drużyny, przypisując zasługi trenerowi Janowi Urbanowi.

Polska ma zapewniony udział w barażach o mundial, a kluczowy mecz z Maltą zadecyduje o rozstawieniu.

Sprawdź, jak zwycięstwo z Maltą wpłynie na szanse Polaków w walce o Mistrzostwa Świata!

Choć ostatecznie nie udało się wygrać, to styl, jaki zaprezentowała reprezentacja Polski w zremisowanym 1:1 meczu z Holandią, może napawać optymizmem. Biało-czerwoni postawili się faworyzowanemu rywalowi. Kadra ma już zagwarantowany udział w barażach o awans na mistrzostwa świata.

Jacek Ziober: Z Holandią kadrowicze zostawili dużo zdrowia

Były reprezentant Jacek Ziober był pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczył na boisku.

– Byliśmy świetnie zorganizowani, odpowiedzialni, kolektywni i zdeterminowani. Do tego chcieliśmy grać w piłkę i też spychaliśmy rywala do obrony. (...) Wszyscy zostawili na boisku dużo zdrowia. Determinacja, wola walki musiały się podobać. Taką drużynę chce się oglądać – komplementował Ziober, cytowany przez PAP.

Jan Urban odmienił kadrę? "Uwolnił potencjał"

Zdaniem reprezentanta Polski, kluczową rolę w przemianie drużyny odegrał selekcjoner. Jan Urban przejął kadrę w trudnym momencie, a jego praca przynosi widoczne efekty. To właśnie w trenerze Jacek Ziober upatruje głównego architekta powrotu do dobrej gry.

– Trener Urban uwolnił potencjał reprezentantów. Zespół wreszcie się rozwija. Widać dużo zmian na lepsze. Wrócił optymizm. W naszej grze nie ma już chaosu. W meczu z Holandią aż miło było patrzeć na porządek, jaki panował w reprezentacji – podkreślił Ziober, cytowany przez PAP.

Przed Polską mecz z Maltą. Stawką rozstawienie w barażach

Polska jest wiceliderem grupy i ma pewny udział w barażach, których stawką będzie bilet na mundial. To jednak nie koniec walki w eliminacjach MŚ 2026. Przed Biało-czerwonymi jeszcze jedno, niezwykle istotne spotkanie. 17 listopada Polska zagra na wyjeździe z Maltą. Zwycięstwo w tym meczu jest konieczne, aby utrzymać miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem par barażowych. Pozwoli to na wylosowanie teoretycznie słabszego rywala w walce o mistrzostwa świata.

