Reprezentacja Polski zapewniła sobie baraże do mistrzostw świata, a remis z Holandią budzi optymizm.

Były bramkarz kadry, Adam Matysek, chwali konsekwentną grę Polaków i wpływ trenera Jana Urbana.

Przed nami mecz z Maltą, który zadecyduje o rozstawieniu w barażach – czy Polska ma realne szanse na awans?

Sprawdź, dlaczego Matysek uważa, że zatrudnienie Urbana to strzał w dziesiątkę, mimo opóźnionej decyzji.

Reprezentacja Polski zapewniła sobie co najmniej udział w barażach. Postawa drużyny w remisowym 1:1 meczu z Holandią napawa optymizmem. Podkreśla to Adam Matysek, były bramkarz kadry i uczestnik MŚ 2002.

Jan Bednarek z wielkim wyróżnieniem w Portugalii. Jest najlepszy, ale jest jeden problem

Reprezentacja Polski miała pomysł na mecz z Holandią

Jego zdaniem, mimo iż to Holendrzy kontrolowali grę, w działaniach Polaków widać było przemyślaną strategię i konsekwencję.

– To był kolejny pozytywny występ reprezentacji Polski. Holandia kontrolowała mecz, prowadziła grę. Widać było, że my mamy też pomysł na to spotkanie. W naszej grze, w poruszaniu się piłkarzy, nie było przypadku. Byliśmy bardzo konsekwentni i to mogło się podobać – powiedział Adam Matysek, cytowany przez PAP.

Polska gra z Maltą o punkty w el. MŚ 2026. Rywale nigdy nie strzelili nam gola, a jeden mecz przerwano przez skandal

Adam Matysek chwali Jana Urbana: Umiał dotrzeć do zawodników

Zdaniem Matyska kluczową rolę w odmianie gry reprezentacji odegrał nowy selekcjoner, Jan Urban. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że zatrudnienie tego szkoleniowca było strzałem w dziesiątkę. Żałuje, że decyzja została podjęta tak późno.

– Widać, co znaczy odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Trener Jan Urban umiał dotrzeć do zawodników. Umiał ich przekonać do swojej koncepcji. Nie robi zmian dla robienia zmian, jak to było wcześniej – tłumaczył Matysek w rozmowie z PAP.

Mateusz Borek z apelem do PZPN w temacie Jana Urbana. "Byłoby przyjemnie"

Przed Polską mecz z Maltą. "Nie jesteśmy bez szans na awans"

Teraz przed Polakami ostatni mecz fazy grupowej – wyjazdowe starcie z Maltą, które odbędzie się 17 listopada. Zwycięstwo jest konieczne, aby utrzymać pozycję w pierwszym koszyku barażowym, co teoretycznie może dać łatwiejszego rywala w walce o mundial. Adam Matysek z optymizmem patrzy w przyszłość.

– Wygrajmy z Maltą i czekajmy na baraże, które będą poważnym wyzwaniem. Jednak patrząc na poczynania trenera Urbana, na grę naszej reprezentacji, nie jesteśmy bez szans na awans. Wygląda to pozytywnie i oby tak dalej – przekonywał były bramkarz, cytowany przez PAP.

Jan Urban zaskoczył po remisie z Holandią. "Może na mistrzostwach ich walniemy?"

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie