Reprezentacja Polski U-21 kontynuuje zwycięską passę w eliminacjach do EURO U-21, pokonując ostatnio Włochów.

Polska młodzieżówka, pod wodzą trenera Brzęczka, odniosła pięć zwycięstw w pięciu meczach, prowadząc w grupie.

Teraz Biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. Czy uda im się utrzymać perfekcyjny bilans?

Biało-czerwoni prowadzą w grupie. O ich klasie świadczy to, że wygrali wszystkie pięć meczów. Kroku polskiej młodzieży dotrzymywali Włosi, ale i oni musieli uznać wyższość wybrańców Brzęczka, który stworzył potwora. W Szczecinie zanosiło się, że zwycięska passa naszej kadry zostanie przerwana.

Dramatyczna końcówka z Włochami. Rezerwowi dali zwycięstwo

Rywale prowadzili, ale w końcówce Polacy zdołali odwrócić losy spotkania. Impuls dali rezerwowi. Najpierw kapitalny rajd przeprowadził Jan Faberski, który zabawił się z przeciwnikami. Na koniec zagrał do Wiktora Bogacza, a ten doprowadził do wyrównania. Po trzech minutach zadaliśmy kolejny cios. Kapitalną bramkę zdobył Maciej Kuziemka, który huknął tak, że bramkarz Włochów był bezradny.

- Szczególnie w drugiej części gry Włosi mieli przewagę - powiedział Brzęczek, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Cierpieliśmy, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Uznanie dla zespołu za fenomenalną postawę w pierwszej połowie. Uznanie za te cierpienia w drugiej i za gole, które w końcówce pozwoliły nam wygrać - trener komplementował podopiecznych.

Brzęczek tonuje nastroje. "Potrzebujemy zwycięstwa w Macedonii"

Selekcjoner stara się tonować hurraoptymizm. Podkreśla, że kluczowe będzie spotkanie wyjazdowe z Macedonią.

- Żeby wygrana z Włochami była pełnowartościowa, to potrzebujemy zwycięstwa w Macedonii - zaznaczył Brzęczek. - Jeszcze żadna drużyna po pięciu meczach nie stała się cudowną i wyjątkową. Ciężko pracujemy i będziemy pracować, żeby wciąż się rozwijać - zadeklarował szkoleniowiec drużyny narodowej.

Tabela, Grupa E, el. EURO U-21

* Armenia - Szwecja * Macedonia Płn. - Polska * Czarnogóra - Włochy

1. Polska 5 15 17-1

2. Włochy 5 12 13-4

3. Czarnogóra 5 9 8-7

4. Szwecja 5 6 7-13

5. Macedonia Płn. 5 3 5-12

6. Armenia 5 0 3-16

Kiedy mecz Macedonia Płn. - Polska w el. EURO U-21? Gdzie transmisja?

Mecz Macedonia Płn. - Polska w el. EURO U-21 zostanie rozegrany we wtorek 18 listopada o godz. 17. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć w TVP Sport i na portalu tvpsport.pl.

