Telewizja Polska pokaże dzisiaj wielki hit 1/8 finału Ligi Mistrzów.

O 21 na TVP 1 i TVP Sport będzie można obejrzeć mecz Real Madryt - Manchester City.

Czy "Królewscy" poradzą sobie z ekipą Pepa Guardioli?

Trener piłkarzy Realu Madryt Alvaro Arbeloa poinformował, że francuski napastnik Kylian Mbappe opuści środowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City, ale czuje się znacznie lepiej i wkrótce wróci do gry.

- Monitorujemy jego postępy każdego dnia i ten tydzień był bardzo pozytywny. Wrócił z dużo lepszymi wynikami, czuje się coraz lepiej, więc spodziewamy się jego rychłego powrotu – powiedział Alvaro Arbeloa, który nie będzie mógł skorzystać z pomocy także sześciu innych kontuzjowanych zawodników: Rodrygo, Jude'a Bellinghama, Edera Militao, Alvaro Carrerasa, Davida Alaby i Daniego Ceballosa.

Hiszpański trener spodziewa się trudnego meczu z drużyną Pepa Guardioli, ale podkreślił, że Real Madryt nigdy nie powinien czuć się gorszy od nikogo, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, w której triumfował 15 razy. Zaznaczył, że będzie potrzebował dobrej gry Viniciusa Juniora, który odegrał kluczową rolę w obu spotkaniach barażowych o awans do 1/8 finału z Benficą Lizbona (1:0, 2:1). - Vinicius bierze na siebie dużą odpowiedzialność jako nasz lider ataku i będziemy go potrzebować w najlepszej formie, jeśli chcemy wyeliminować Manchester City – przyznał.

Real Madryt - Manchester City NA ŻYWO w TVP 1 i TVP Sport

Mecz Real Madryt - Manchester City będzie można obejrzeć na żywo na TVP 1 i TVP Sport. Komentować go będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Studio poprowadzi Jacek Kurowski.

Na środę 11 marca 2026 zaplanowano także trzy inne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów - Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn (godz. 18.45), Bodo/Glimt - Sporting Lizbona (godz. 21) i PSG - Chelsea Londyn (godz. 21). Te spotkania pokaże wyłącznie Canal+ na swoich kanałach Premium.

