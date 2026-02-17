Benfica Lizbona podejmuje Real Madryt w fazie play-off Ligi Mistrzów.

Wracający do składu Kylian Mbappe wzmocni Real, który liczy na rewanż za ostatnią porażkę.

Czy Mourinho poprowadzi Benficę do kolejnego zwycięstwa? Gdzie obejrzeć to starcie?

Benfica - Real Madryt: SKŁADY. Mbappe wraca do pierwszej jedenastki!

Mecz Benfica Lizbona - Real Madryt na Estádio da Luz zacznie się o godzinie 21. Znamy już składy. Do pierwszej jedenastki Realu wraca Kylian Mbappe, który ostatnio odpoczywał. W środku pola "Królewskich" u boku Auréliena Tchouaméniego i Federico Valverde kolejny raz zagrają Eduardo Camavinga i Arda Güler. Poniżej składy:

Benfica Lizbona: Trubin - Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl - Barreiro, Aursnes - Schjelderup, Rafa Silva, Prestianni - Pawlidis

Real Madryt: Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler - Vinicius, Mbappé

Benfica - Real Madryt: Królewscy zrewanżują się za klęskę?

Mecz Benfica Lizbona - Real Madryt w play-off Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Zaledwie 20 dni po starciu tych drużyn w ramach 8. kolejki Champions League Benfica ponownie gości Real Madryt w Lizbonie. Ludzie José Mourinho z pewnością mają nadzieję na powtórkę z rozrywki po zwycięstwie 4:2, które portugalski trener nazwał „historycznym i ważnym”. Trener Realu Álvaro Arbeloa po końcowym gwizdku wypowiedział się wtedy bardzo szczerze: - Zagrali lepiej od nas. Mamy bardzo dużo do poprawy - stwierdził. Inspirację można być może znaleźć w zeszłorocznym sukcesie w barażach przeciwko Manchesterowi City - porywającym zwycięstwie 6:3 w dwumeczu, w którym w rewanżu hat-tricka strzelił Kylian Mbappé.

Benfica - Real Madryt Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Benfica Lizbona - Real Madryt w play-off Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w we wtorek 17 lutego 2026. Początek meczu Benfica Lizbona - Real Madryt o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Benfica Lizbona - Real Madryt na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

