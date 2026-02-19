Jagiellonia Białystok zmierzy się z Fiorentiną w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Polska drużyna przystępuje do meczu osłabiona, bez dwóch kluczowych zawodników.

Fiorentina, mimo doświadczenia w europejskich pucharach, gra poniżej oczekiwań w Serie A.

Dowiedz się, gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Fiorentina i czy "Jaga" ma szansę na niespodziankę!

Jagiellonia - Fiorentina SKŁADY

Mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 21. Zespół z Florencji to dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał - w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału. We włoskiej Serie A niespodziewanie znajduje się w strefie spadkowej. Poniżej składy:

Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo, Leon Flach, Bartosz Mazurek, Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak - Samed Bazdar.

Fiorentina: Luca Lezzerini - Niccolo Fortini, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Robin Gosens - Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora, Cher Ndour - Jack Harrison, Roberto Piccoli, Jacopo Fazzini.

Jagiellonia - Fiorentina: Osłabiona Jaga bez dwóch liderów

Mecz Jagiellonia - Fiorentina zapowiada się bardzo ciekawie. - Skala trudności jest duża, ale chcemy awansować - stwierdził Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, która zagra bez dwóch kluczowych zawodników - Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu, pauzujących za kartki (Romanczuk za trzy żółte, Pululu za czerwoną). - Takie jest życie, drużyna musi zrobić wszystko, żeby jechać do Florencji z jak najlepszym wynikiem u siebie i tam mieć realne szanse na awans - dodał Siemieniec.

Piotr Czachowski bez ogródek o rywalu Jagiellonii. Wskazuje na ich wielki problem

Jagiellonia po raz pierwszy gra w europejskich rozgrywkach z zespołem z Serie A. Fiorentina pojawiła się w Białymstoku bez kilku podstawowych graczy. - Cały czas mówimy o drużynie, w której szerokiej kadrze jest łącznie trzy tysiące występów na poziomie lig Top 5 Europy. To nadal jest zespół o ogromnej jakości i sile - podkreślał trener Adrian Siemieniec. - Kwestię awansu rozstrzygnie dwumecz i tak naprawdę to, w jakim składzie Fiorentina wyjdzie u siebie, zależy od tego, co my w czwartek zrobimy na swoim boisku, jak mocno będziemy konkurencyjni i jaki wynik wywalczymy - dodał.

Jagiellonia - Fiorentina Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO

Mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 19 lutego 2026. Początek meczu Jagiellonia - Fiorentina o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Jagiellonia - Fiorentina na antenie Polsatu Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online na Polsat Box GO.

